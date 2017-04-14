Госдума отказалась запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий запретить продавать сигареты гражданам, не достигшим 21 года.

"С учетом специфики половозрастной структуры категории российских курильщиков в качестве дополнительной меры в рамках проводимой антитабачной кампании настоящим законопроектом предлагается ввести запрет на продажу и потребление табачной продукции лицами, не достигшим 21 года", — говорится в пояснительной записке.

Согласно заключению профильного комитета Госдумы по охране здоровья на данный законопроект, проектируемые законопроектом нормы "необоснованно ограничивают способность совершеннолетних граждан приобретать и осуществлять свои права, вступать в гражданские правоотношения, к которым относятся и отношения купли-продажи товаров".

Кроме того, комитет отмечает, что проект закона не содержит достаточных аргументов и обоснований, доказывающих необходимость увеличения возраста, с которого допускается приобретение и потребление табачной продукции, а также об эффективности предлагаемых мер в целях защиты здоровья граждан.