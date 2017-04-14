ЛДПР предложила сделать выходным днем понедельник, следующий за Пасхой

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовили законопроект, в котором предлагается ввести дополнительный выходной для россиян – день, следующий за праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Нилова.

"Поправки уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Государственную Думу, а также направлены в правительство РФ для получения заключения. Пасха — один из главных христианских праздников, в ряде стран день, следующий за ней, также является выходным. Мы считаем, что целесообразно ввести подобную практику и в России", — отмечают авторы законопроекта, которых цитирует пресс-служба.

Поскольку день празднования Пасхи не привязан к конкретной дате и рассчитывается по определенным правилам, предлагается внести в Трудовой кодекс РФ поправки, устанавливающие соответствующие понедельники — выходные дни до 2050 года", говорится в пресс-релизе.

Так, например, в 2018 году, согласно расчетам, Пасха выпадает на 8 апреля. С учетом предложения депутатов фракции ЛДПР выходным должен стать понедельник 9 апреля 2018 года, отмечаются в сообщении.