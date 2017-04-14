ГД поддержала в I чтении исключение госаптек из закона о госзакупках

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума в пятницу на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об исключении государственных аптек из закона о госзакупах.

Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", продолжат осуществлять деятельность в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения…, исключив из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Один из авторов законопроекта, депутат "Единой России" Александр Носов ранее перечислил причины необходимости исключения аптек из этого закона. Носов указал на то, что при реализации конкурсных процедур в рамках данного закона главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения лекарственных препаратов высокой степени эффективности, так как для одного международного товара существует множество аналогов разного качества. "И получается, у нас ассортимент уменьшится в шесть раз в этих аптеках, во-вторых, мы будем иметь только самые дешевые лекарственные средства", — подчеркнул парламентарий.

Депутат также отметил, что, в соответствии с данным законом, срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. "Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний", — отметил он. При реализации закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней, сообщил он.

"Заключение контракта на долгосрочной основе для контрагентов является порой невыполнимым, что приводит к отказу в участии в конкурсном отборе и сокращению предложений для муниципальных и государственных аптечных организаций", — сообщил Носов. Он пояснил, что поставщики не видят выгоды в долгосрочных контрактах из-за изменений цены по курсу обмена валют и не хотят попасть в "черные списки" Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС).

Парламентарий также отметил ряд негативных последствий для населения при закрытии государственных аптек, которые не смогут функционировать, если их не исключат из закона о госзакупках: невозможность приобретения населением лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, потеря государственного "рычага" регулирования в этой области торговли, в том числе при установлении уровня цен. Носов добавил, что возникнут трудности при обеспечении лекарствами населения в сельской местности, так как жители таких районов обеспечиваются такими товарами, в первую очередь, через государственные муниципальные аптеки.