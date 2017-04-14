ГД поддержала в I чтении исключение госаптек из закона о госзакупках

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума в пятницу на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об исключении государственных аптек из закона о госзакупах.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения…, исключив из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат также отметил, что, в соответствии с данным законом, срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. "Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний", — отметил он. При реализации закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней, сообщил он.
Парламентарий также отметил ряд негативных последствий для населения при закрытии государственных аптек, которые не смогут функционировать, если их не исключат из закона о госзакупках: невозможность приобретения населением лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, потеря государственного "рычага" регулирования в этой области торговли, в том числе при установлении уровня цен. Носов добавил, что возникнут трудности при обеспечении лекарствами населения в сельской местности, так как жители таких районов обеспечиваются такими товарами, в первую очередь, через государственные муниципальные аптеки.