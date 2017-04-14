МЧС и Роскосмос организовали космическую съемку пожароопасных участков

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. МЧС и Роскосмос организовали совместную работу по космической съемке пожароопасных участков.
По его словам, с помощью данной информации проводится ежедневное уточнение масштабов и динамики развития ЧС, что позволяет своевременно принимать меры.
"В рамках космического эксперимента "Сценарий" объектами исследования являются катастрофические и потенциально опасные явления в атмосфере и на земной поверхности, такие как наводнения, пожары, загрязнение окружающей среды, движение ледников, техногенные и транспортные катастрофы", — сказал он. По его словам, в период работы на космической станции МКС удалость более точно спрогнозировать лесопожарную и паводковую обстановку на территории ряда федеральных округов России.
Цель проведения эксперимента "Сценарий" — обработка методов оценки развития катастрофических и потенциально-опасных явлений по результатам их наблюдения с борта МКС.