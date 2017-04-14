МЧС и Роскосмос организовали космическую съемку пожароопасных участков

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. МЧС и Роскосмос организовали совместную работу по космической съемке пожароопасных участков.

"Еженедельно в соответствии с космическим экспериментом "Сценарий" в Национальный центр с борта МКС приходят снимки земной поверхности с последующим анализом и выявлением мест повышенного риска. Данные с борта МКС позволяют получить информацию — об обстановке в районах ЧС, о местах образования ледовых заторов, о масштабах подтоплений, о леспопожарной обстановке", — сказал глава МЧС Владимир Пучков в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

По его словам, с помощью данной информации проводится ежедневное уточнение масштабов и динамики развития ЧС, что позволяет своевременно принимать меры.

Также, в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи летчик-космонавт Международной космической станции Олег Новицкий отметил, что взаимодействие МЧС и Роскосмоса очень эффективно.

"В рамках космического эксперимента "Сценарий" объектами исследования являются катастрофические и потенциально опасные явления в атмосфере и на земной поверхности, такие как наводнения, пожары, загрязнение окружающей среды, движение ледников, техногенные и транспортные катастрофы", — сказал он. По его словам, в период работы на космической станции МКС удалость более точно спрогнозировать лесопожарную и паводковую обстановку на территории ряда федеральных округов России.

Цель проведения эксперимента "Сценарий" — обработка методов оценки развития катастрофических и потенциально-опасных явлений по результатам их наблюдения с борта МКС.