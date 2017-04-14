Конкурировать на рынке ОСАГО должны продукты, а не цены, считают в Минфине

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минфин РФ готовит новые пакеты поправок к закону об ОСАГО, которые позволят существенно либерализовать этот рынок.
"Один проект поправок у нас связан с расширением использования европротокола. Необходимо прийти к тому, чтобы по европротоколу можно было оформлять все, как по каско. В идеале мы должны это делать даже без наличия согласия сторон", — сказал Моисеев. Он уточнил, что последнее будет возможно только если оба автомобиля – участника ДТП будут оборудованы устройствами системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
"Мы надеемся, что с 2020 года придем к тому, чтобы не было ограничений выплат по европротоколу в переделах лимита по ОСАГО. Конечно, если в аварии участвовали два автомобиля и нет пострадавших. На самом деле подавляющее большинство аварий как раз такие", — сказал замминистра.
Злоупотребление правом
На страховом рынке сейчас обсуждаются поправки Минфина в закон об ОСАГО. Они касаются, в частности, преимущества натурального ремонта над денежной компенсацией страхового случая, а также предусматривают повышение с 50 тысяч до 100 тысяч рублей лимита страховой выплаты, осуществляемой по ДТП, документы о которых оформлены без участия сотрудников полиции (европротокол).
"Откуда берется убыточность? В первую очередь из-за автоюристов, а если быть точнее, то из-за злоупотребителей правом. Во-первых, потому, что граждане на это ведутся. А во-вторых, это связано с тем, что страховые компании не всегда платят", — считает он.
Принятие закона о натуральном возмещении, по мнению замминистра, позволит, с одной стороны, ужесточить контроль за выполнением страховщиками своих обязательств, а с другой стороны — сделает более сложным такое злоупотребление правом.
Еще одним средством для снижения количества злоупотреблений на рынке ОСАГО, по его словам, должен стать закон о финансовом омбудсмене. Проект этого закона находится на рассмотрении Госдумы, причем парламентарии рассчитывают принять его до конца весенней сессии, а нормы документа, касающиеся "моторного страхования" — каско и ОСАГО – должны вступить в силу с 1 июля 2018 года.
Полная свобода
Говоря о планах на отдаленное будущее, Моисеев заявил, что уже сейчас в министерстве обсуждаются поправки, которые предоставят больше свободы страховщикам в установлении тарифов, а также введут новые виды страховых полисов.
"Вообще в рамках нашей стратегии развития страховой отрасли от прямых жестких обязательных видов страхования перейдем к обязанности страховать определенную ответственность. Это очень важная вещь. Нет никакой возможности заставить граждан страховать риск, есть возможность заставить страховать только ответственность перед третьими лицами, поэтому у нас никогда не будет обязательного страхования жилья", — сказал он.
Говоря о либерализации тарифов ОСАГО, Моисеев заявил, что существующая сейчас возможность для страховщиков вводить коэффициенты – это первый шаг к тому, чтобы либерализовать ценообразование и создать на рынке реальную конкуренцию с точки зрения продуктов. "Не просто конкуренция по тому, кто лучше платит, а по тому, кто лучше обслуживает клиентов", — сказал он.
Также Моисеев рассказал о подготовке законопроекта о введении электронного международного полиса автострахования – "Зеленой карты". "Мы планируем предоставить возможность покупать электронную "зеленую карту", таможенники будут проверять их наличие, чтобы защитить граждан от приезжающих из иностранных государств людей без страховки. Необходимо было синхронизировать это с введением электронных полисов", — рассказал замминистра.