Конкурировать на рынке ОСАГО должны продукты, а не цены, считают в Минфине

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минфин РФ готовит новые пакеты поправок к закону об ОСАГО, которые позволят существенно либерализовать этот рынок.

В ближайшее время, в частности, планируется расширить применение европротокола, причем начиная с 2020 года лимит выплат по нему (в рамках общего предельного объема выплат по ОСАГО – ред.) может быть полностью отменен. А в отдаленной перспективе Минфин готовит полную либерализацию тарифов на рынке обязательного автострахования, возможность для автовладельцев приобретать полис ОСАГО сразу на три года, а также единый полис каско–ОСАГО. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Один проект поправок у нас связан с расширением использования европротокола. Необходимо прийти к тому, чтобы по европротоколу можно было оформлять все, как по каско. В идеале мы должны это делать даже без наличия согласия сторон", — сказал Моисеев. Он уточнил, что последнее будет возможно только если оба автомобиля – участника ДТП будут оборудованы устройствами системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Мы надеемся, что с 2020 года придем к тому, чтобы не было ограничений выплат по европротоколу в переделах лимита по ОСАГО. Конечно, если в аварии участвовали два автомобиля и нет пострадавших. На самом деле подавляющее большинство аварий как раз такие", — сказал замминистра.

Злоупотребление правом

На страховом рынке сейчас обсуждаются поправки Минфина в закон об ОСАГО. Они касаются, в частности, преимущества натурального ремонта над денежной компенсацией страхового случая, а также предусматривают повышение с 50 тысяч до 100 тысяч рублей лимита страховой выплаты, осуществляемой по ДТП, документы о которых оформлены без участия сотрудников полиции (европротокол).

"Чего боятся страховщики? Того, что очень много таких аварий подставные. Либо аварий вообще не было, либо участники ДТП договариваются между собой, либо это прямое мошенничество при содействии сотрудников страховых компаний. Такие истории есть, и мы надеемся, что принимаемый сейчас в Госдуме закон сильно ограничит такие злоупотребления", — сказал Моисеев.

"Откуда берется убыточность? В первую очередь из-за автоюристов, а если быть точнее, то из-за злоупотребителей правом. Во-первых, потому, что граждане на это ведутся. А во-вторых, это связано с тем, что страховые компании не всегда платят", — считает он.

Принятие закона о натуральном возмещении, по мнению замминистра, позволит, с одной стороны, ужесточить контроль за выполнением страховщиками своих обязательств, а с другой стороны — сделает более сложным такое злоупотребление правом.

Еще одним средством для снижения количества злоупотреблений на рынке ОСАГО, по его словам, должен стать закон о финансовом омбудсмене. Проект этого закона находится на рассмотрении Госдумы, причем парламентарии рассчитывают принять его до конца весенней сессии, а нормы документа, касающиеся "моторного страхования" — каско и ОСАГО – должны вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Полная свобода



Говоря о планах на отдаленное будущее, Моисеев заявил, что уже сейчас в министерстве обсуждаются поправки, которые предоставят больше свободы страховщикам в установлении тарифов, а также введут новые виды страховых полисов.

"Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа "голд". Появится возможность купить ОСАГО плюс каско в одном договоре, то есть комплексное автострахование", — пояснил он.

"Вообще в рамках нашей стратегии развития страховой отрасли от прямых жестких обязательных видов страхования перейдем к обязанности страховать определенную ответственность. Это очень важная вещь. Нет никакой возможности заставить граждан страховать риск, есть возможность заставить страховать только ответственность перед третьими лицами, поэтому у нас никогда не будет обязательного страхования жилья", — сказал он.

Говоря о либерализации тарифов ОСАГО, Моисеев заявил, что существующая сейчас возможность для страховщиков вводить коэффициенты – это первый шаг к тому, чтобы либерализовать ценообразование и создать на рынке реальную конкуренцию с точки зрения продуктов. "Не просто конкуренция по тому, кто лучше платит, а по тому, кто лучше обслуживает клиентов", — сказал он.

"В конечном итоге процесс должен быть полностью либерализован в ценообразовании и формате. Согласно стратегии, это должно произойти в 2021 году", — отметил Моисеев.

Также Моисеев рассказал о подготовке законопроекта о введении электронного международного полиса автострахования – "Зеленой карты". "Мы планируем предоставить возможность покупать электронную "зеленую карту", таможенники будут проверять их наличие, чтобы защитить граждан от приезжающих из иностранных государств людей без страховки. Необходимо было синхронизировать это с введением электронных полисов", — рассказал замминистра.