Количество не сдавших ЕГЭ в досрочный период снизилось

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Количество участников ЕГЭ, не сдавших экзамен в досрочный период, в 2017 году снизилось, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Досрочный период ЕГЭ 2017 года проходил с 23 марта по 14 апреля. Досрочно экзамены сдавали около 26,5 тысячи участников, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

"Результаты досрочного периода выше этого года немного, незначительно выше, в пределах допустимого. Нет никаких аномальных результатов. То есть меньшее количество не преодолевших минимальные границы, их меньше ", — сказал Кравцов.

При этом он отметил, что окончательные результаты будут подведены после завершения основной волны ЕГЭ.

"Не совсем некорректно говорить только о результатах досрочного периода. Потому что школьники, которые в этом году заканчивают школу, их немного было, всего две тысячи. В основном, это выпускники прошлых лет", — сказал глава ведомства.

По мнению Кравцова, подобные результаты говорят о том, что школьники стали более серьезно подходить к сдаче экзаменов.