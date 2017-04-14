Мраз, Кузбас, Конец и Радость: как живется в России с необычным именем

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Капитолина, Милан, Держава и даже Путин — родители в российских регионах порой выбирают своим детям необычные имена. Иногда новое имя берут себе повзрослевшие дети, и это уже их осознанный выбор.

Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, должности и титулы, а также определяющий порядок регистрации фамилии ребенка.

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму в апреле прошлого года. Документ был рассмотрен и принят в первом чтении 7 марта. Ко второму чтению парламентарии уточнили ряд положений законопроекта.

В частности, Семейный кодекс РФ депутаты предлагают дополнить положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, например, БОЧ рВФ 260602, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. В федеральном законе "Об актах гражданского состояния" депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Норма о том, что имя ребенка записывается по соглашению родителей, сохраняется.

В настоящее время родителям предоставлена полная свобода при выборе имени своему ребенку, и органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности или непроизносимости.

Капа, Капуля, Копитолина…

В Краснодаре живет 27-летняя Копитолина Храмцовская. По словам девушки, необычное имя ей досталось от бабушки. "Родители меня назвали в честь неё. Правда, ее имя через "А" — Капиталина, а мое записали через "О". Многие, когда слышат, как меня зовут, удивляются, но многие говорят, что звучит красиво", — поделилась собеседница агентства. По её словам, до 14 лет она мечтала поменять своё имя — не нравилась его сокращённая версия — "Капа". "Звучало как кличка", — поделилась девушка. Но позже она все же решила его оставить, тем более что, устроившись на работу, ее руководитель и коллеги стали обращаться к ней, используя полное имя. Оно также гармонично сочетается и с отчеством девушки — Евгеньевна. Близкие люди называют Копитолину Капулей, что ей тоже нравится. Но собственных детей девушка не стала бы называть в честь кого-то, потому что уверена, что это накладывает свой отпечаток на судьбу человека.

Савелий-Ямал, Сын Вадима

У ямальских кочевников по фамилии Сигой в 2016 году родился сын. В семье он оказался восьмым ребенком, и перед родителями в очередной раз возник вопрос о том, как назвать новорожденного. По словам матери, появился мальчик на свет в чуме, только потом был доставлен при помощи санитарной авиации в больницу Нового Уренгоя, где женщина и приняла решение наречь его Ямалом. Однако, посчитав, что родственники не до конца оценят ее идею, она дала ребенку и второе имя. В итоге мальчика, которому в середине лета исполнится один год, зовут Савелий-Ямал.

"Имя необыкновенное, не знаю, поймут ли меня родные", — делилась мать своим беспокойством с журналистами местной газеты после выписки из роддома.

К слову, у родителей Савелия-Ямала более привычные имена: Людмила и Вадим. Отец семейства, узнав по телефону о своеобразном выборе своей супруги, одобрил его.

© Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Жители ямальской тундры съехались в Салехард

Саша-Спартак

В Петербурге живет молодой человек по имени Спартак Иванов. "Лет 100 назад имя Спартак было достаточно популярным на Руси и мои прапрадеды и деды были с именами Спартак", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

В детстве необычное имя доставляло хлопоты, поэтому родители договорились с учителями, чтобы в классный журнал его записали как "Саша". Так что настоящее имя Спартака некоторые одноклассники узнали только на вручении аттестата. Курьезы вокруг имени в Петербурге, где все болеют за "Зенит", противостоящий московскому "Спартаку", тоже, в основном, околофутбольные. Часто друзья подшучивают на эту тему. "Но самый курьезный случай — это встреча моего полного тезки по ФИО, который еще и похож на меня, и его сын тоже Спартаком Ивановым оказался. Об этом мне сказали менеджеры в спортзале, в котором мы вместе, оказывается, занимаемся. Нас чуть не перепутали. Кто бы мог подумать!" — говорит Спартак.

Есть свой Спартак и в Брянской области.

"В июне 2003 "Спартак" выиграл кубок России, в августе родился мальчик. Его назвали Спартак. И вот у него уже усы, и рост около 170 — и он не видел ни одного трофея "Спартака". Но скоро увидит, надеюсь", — всегда рассказывает своим друзьям отец Спартака, брянский болельщик понятно какой московской команды. При этом отмечает, что если бы родилась девочка, то ее точно бы звали Дина – в честь брянского "Динамо". Возражений родственников, по его словам, отец бы не принял.

Юноша, естественно, тоже болеет за "Спартак" и вместе с отцом всю свою жизнь ждет чемпионства команды.

"Есть плюсы в том, что имя необычное. Всегда по имени называют, а не по фамилии. Ну а вообще, когда с кем-то знакомлюсь и говорю своё имя, то меня всегда переспрашивают. Вообще всегда. Бывало, что и не верили", — рассказывает сам Спартак.

Герой, Ратибор и Святогор

В поселке городского типа Февральск Амурской области живет мальчик по имени Герой.

"Мальчик родился 18 мая 2011 года, его полное имя Герой Александрович Клещевников. Вопрос при его регистрации у нас не возникло, мальчика назвали в честь деда или прадеда, у его матери отчество Героевна. Еще у нас в поселке есть Гордей – родился в 2013 году, Тихон – в 2015 году и девочка Доминика", — рассказала РИА Новости ведущий специалист-эксперт отделения ЗАГС по Селемджинскому району Амурской области Елена Смирнякова.

Григорий Кирюхин занимается исторической реконструкцией, поэтому и своих сыновей назвал Святогором и Ратибором.

"Святогор – это старший сын, его имя переводится как "свет солнца", я хотел, чтобы он шел по жизни как солнце, вел за собой людей, а Ратибор – младший, помощник старшего, ратный борец, защитник своего рода", — объяснил необычные имена детей Григорий.

Сейчас мальчикам 11 и 13 лет и, по словам отца, сложностей из-за имен у них не возникает.

"Я сам – лидер группы "Волколак", дети много времени проводят со мной, видят славянскую культуру, к которой я стремлюсь, присутствуют со мной во время реконструкций, понимают, что значат их имена. И среди их друзей есть, к примеру, Арсений, тоже старинное имя", — пояснил Григорий.

Путин Джураев



В деревне Легково Александровского района Владимирской области проживает мальчик по имени Путин Джахонгирович Джураев. Чуть более двух лет назад, когда он только родился, его назвали Расулом. На смене имени настоял дедушка мальчика, большой поклонник президента России, и в январе 2017 года родители ребенка получили новое свидетельство о рождении. — с "президентским" именем.

С заботой о России



В Иркутской области в 2015 году ЗАГС зарегистрировал Державу, Мухамеда-Али и Чадо. У Державы есть сестра — Святослава. Они двойняшки. Живут с родителями в поселке Верхняя Гутара, куда можно добраться только на вертолете. В этом же селе проживает девочка, которую родители назвали Тамерлана.

В деревне Урункуй Зиминского района Иркутской области в семье Виктории и Олега Похожаевых растет годовалая дочь по имени Россия. В семье ребенка зовут ласково Рося. В Урункуе, который когда-то был преуспевающим леспромхозом, сегодня осталось 80 жителей. В основном, пенсионеры. Родители России, всерьез задумываясь о будущем дочери, планируют переезжать в поселок побольше, где есть детский сад, школа и, главное, работа.

31 мая 2016 года в областном перинатальном центре Иркутска родился мальчик, которому дали имя Иркут. Его родители — Бекмамат и Элиза родом из Киргизии. Необычное имя первенцу они дали в честь города, где он появился на свет. В 2015 году в Иркутской области была зарегистрирована девочка по имени Держава. Она живет в Тофаларии.

Решил жребий



Вилитарий и Ия из Приморья – взрослые состоявшиеся люди. Своими именами они вполне довольны.

Редактор одного из приморских информационных агентств "Дейта" Вилитарий Филатов считает, что его необычное имя помогает ему в жизни. "Мое имя – это из разряда семейных легенд, нас с братом назвали в честь дедушек. Меня — в честь деда по отцовской линии – Вилитария Михайловича. Обычно все имена на "Вил" — это от аббревиатура от "Владимира Ильича Ленина", такие имена-конструкторы, которые были популярны в социалистическом государстве. А вторая часть, возможно, от "пролетарий". Я гуглил свое имя и нашел только одно похожее – Вилетарий, через "е". Других таких имен поиск не выдавал, даже в соцсетях. Живется мне с таким именем прекрасно – не нужно придумывать псевдонимы – везде, где регистрируюсь, просто пишу свое имя, оно уникально, и в этом его удобство. Люди, когда слышат мое имя, удивляются и быстрее запоминают", — рассказал РИА Новости Филатов.

Ия Платунова работает пресс-секретарем структурного подразделения "Приморские тепловые сети" во Владивостоке. По словам девушки, в семье есть две легенды связанные с выбором ее имени. "По одной, меня так решила назвать бабушка в честь актрисы Ии Савиной. По другой легенде у деда, который был поляком по национальности, была подруга в детстве с таким именем. Вообще, было три имени на выбор: Ия, Татьяна и Валерия. Все три имени кинули в шляпу и стали тянуть жребий. И все три раза выпала Ия", — рассказала собеседница. Как она отмечает, при первом знакомстве главная шутка у 90% людей про ослика Иа. "Это у меня индикатор на чувство юмора. Если человек говорит: "И я, и я, и я того же мнения!", то я с ним не буду общаться дальше", — говорит Ия. По словам девушки, ее имя часто путают и называют Лией, Алией, Ингой. "Один раз я была на рейсе на парусном судне "Паллада", с нами ходили сингапурские студенты. У меня были там два друга-курсанта Ильи. Мы как-то стоим втроем, и сингапурец спрашивает, как нас зовут. Мы представляемся: "Илья, Илья, Ия". Сингапурец смотрит на нас: "А! Илюха, Илюха, Илюха!"

Россия и Кузбас



Управление ЗАГС по Кемеровской области с 2009 года ведет статистику популярных, редких и необычных имен. Большинство из них относительно понятны, например, за это время несколько девочек патриотично назвали Россия и Россияна. В 2010 году супруги из Кемерово дали своему ребенку имя в честь родного региона — Кузбасса — сокращенный вариант от "Кузнецкий угольный бассейн", ставший вторым официальным названием области. Правда, мальчика по решению родителей зарегистрировали под именем "Кузбас" с одной согласной в конце. Известно, что Кузбас Аброськин живет с мамой и младшим братом Тимуром.

Встречаются дети с именами литературных и сказочных персонажей — Золушка, Русалка, Аннушка (как в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова), Гермиона (из серии книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера), Ассоль (героиня романа Александра Грина "Алые паруса"), а также древнегреческой и древнеримской мифологии: Веста, Геркулес, Аполлон, Юна (сокращение от Юноны).

Кроме того, за последние годы в Кузбассе появились Дива, Златогорка, Весна, Минута, Зорица, Ёлла, Вишня, Космос, Митяй, Ангел, Мирослав-Первый, Рим, Князь, Алмаз.

Как пояснила РИА Новости начальник организационно-территориального отдела управления ЗАГС Кемеровской области Ирина Концедалова, в основном родители не объясняют мотивы своего выбора, но подавляющее большинство отдает предпочтение более традиционным именам.

"Мы просматриваем имена несколько лет подряд, из ряда вон выходящих пока не встречалось, бывают редкие и весьма необычные имена, но это единичные случаи. Видимо, родители таким образом хотят выделить своего ребенка, заложить определенную энергетику, возможно, повлиять на его судьбу", — сказала она.

"Сотрудники ЗАГС пользуются справочниками о правильном написании имен, но если родители хотят внести какой-то нюанс в имя ребенка, то это их право. Мы только можем свериться с орфографией, также обращаем внимание на последствия, как дальше будет жить имя в части написания. Например, у мальчика с необычным именем в будущем могут возникнуть сложности с образованием отчества его детей", — отметила Концедалова.

Как уточнила представитель ведомства, сменить имя ребенок может с 14 лет с согласия родителей, или позже — уже самостоятельно. "Примечательно, что молодые люди, которые решили поменять имена в 18-20 лет, как правило, наоборот, выбирают более экзотичные варианты", — отметила она.

Утренний цветок



В Южно-Сахалинске живёт девушка по имени Эдельвейс Ким. Официальное корейское имя в паспорте у 21-летней студентки Сахалинского государственного университета – Ок Сун. В переводе с корейского оно означает "утренний цветок". При рождении родители решили дать девочке ещё и русское имя, но максимально близкое по значению к корейскому, и назвали её в честь Эдельвейса – цветка, пробивающего себе дорогу в жизнь даже сквозь камни. До того, как девушка перестала испытывать проблемы из-за имени, в школе её всё-таки дразнили, ей приходилось быть для всех Алёной.

"Мне самой имя Эдельвейс очень нравится. Но в школе этого не понимали, постоянно дразнили, и даже до сих пор, у тех, кто узнаёт, как меня зовут, возникает много вопросов", — рассказала Эдельвейс Ким.

Отчества у корейцев нет, а сокращённо девушку называют Эдель.

Родовое имя в 45 букв



Пожалуй, самый известный сибиряк с необычным именем – уроженец Новосибирской области Норнорос Яэрэ а'Моритарнан Ломион Хорвэграуг Морион, который раньше был просто Алексеем, однако, по его словам, "вернул" себе имя, основываясь на истории своего рода.

Местным СМИ обладатель необычного имени, которое едва помещается в паспорте, рассказал, что некоторые его родственники были вынуждены менять свои паспортные данные – имена и фамилии, для того чтобы выжить в сложные времена революций. Однако теперь, когда опасаться нечего, он решил вернуть часть истории своей семьи.

По словам мужчины, его друзья и знакомые уже давно привыкли к такому необычному имени, а на работе для удобства он представляется Романом. Однако он признает, что бывает трудно заполнять различные официальные бумаги – имя часто просто не вмещается в строчки.

Братья Вова, Володя, Владимир



В Кабардино-Балкарии до недавнего времени проживал человек по имени Руденко. Отец назвал его так в честь своего однополчанина по фамилии Руденко, который во время войны спас ему жизнь. Так до конца жизни мужчина и прожил с именем-фамилией.

Также была в республике женщина по имени Конец. Это была пятая подряд дочь в семье, а отец очень хотел сына, и поэтому назвал ее так, считая, что это поможет рождению мальчика. Самое интересное, что помогло.

Есть еще несколько любопытных имен в Кабардино-Балкарии – несколько Пушкиных, Буденных, Капитанов. А в одной семье родители дали трем своим сыновьям имена Вова, Володя и Владимир.

Принц, Мадона и Царина



Необычные имена, как показывает статистика ЗАГС, не редкость в российских регионах. Так, по данным ЗАГСа Ставрополья, Князей в прошлом году было четверо, столько же Добрынь, три Майора, две Забавы и две Любавы, а также Мир, Тиффани, Успех, Граф, Госпожа, Дар, Мадона, Царина, Парижан и Принц.

В Воронежской области, по данным регионального управления ЗАГС, необычное имя регистрируется каждый год. Например, в 2007 году был зарегистрирован человек по имени Александер Рыба, в 2010 — Артем-Владислав. Теперь двойными именами работников ЗАГСа не удивишь, и даже Светлана Джулия (2011 год) или Ирина Кьяра (2012 год) смотрятся вполне обыденно на фоне зарегистрированных в 2010 году Весны или Богини. Годом спустя в регионе появились Октябрина, Одиссей и Мухаммед-Али, а в 2012 году — Север и Мадонна. Четыре года назад в ЗАГСе были зарегистрированы Гай Юлиан и Мраз, а год спустя у области появился свой Царь. В 2015 году в области была зарегистрирована Евангелия, в прошлом году — Цезарь-Антуан. В Самарской области в 2016 году родились Империя, Дарина-Жаале; Милан, Емельян, Лавр, Тит, Князь, Ярополк и Ярема.

По данным органов ЗАГС Краснодарского края в 2016 году, были зарегистрированы такие необычные имена, как Беатриче, Услада, Эсмеральда, Бриллиант, Одисей, Сириус, Эмир.

Как сообщалось ранее, жители Свердловской области в 2016 году обращались в управление ЗАГС по поводу смены имен и фамилий более двух тысяч раз, в числе самых необычных — смена имен с Ивана на Тамерлана и с Рената на Люцифера, один из жителей региона взял себе имя Джек Дэниэлс. Свердловчане также брали себе необычные фамилии, например Царь, Король, Лорд, Граф, Рокфеллер, Мудрый, Почтеннейший, Великая, Счастливая, Красивая. Нестандартные имена в прошлом году давали и детям. Так на Среднем Урале появились Амур, Одиссей, Рагнар, Ермак, Элтон, Ассоль, Багира, Дурдона, Ландыш, Луна, Радость.

На спор



А вот 22-летняя жительница города Избербаша уже в сознательном возрасте сама поменяла паспорт и стала носить имя героини сериала "Игры престолов". Теперь Зайнаб стала Дейенерис. Правда, поменяла она имя еще год назад, и все это время ей удавалось держать факт смены имени в секрете, пока не потеряла паспорт, и ей не пришлось его восстанавливать.

"Я не ожидала, что после смены имени ко мне будет столько интереса и такой ажиотаж. Об этом узнали родители, некоторые родственники и эту новость восприняли неоднозначно. Я даже подумываю сменить имя на старое", — рассказала РИА Новости Зайнаб-Дейенерис.

По ее словам, она решилась на такой поступок в результате спора.

"В кругу моих подруг возник спор, мы выбирали имя и из всех имя "Дейенерис" мне показалось более приемлемым. Многие в СМИ писали, что я похожа на героиню сериала, но это совсем не так. Да и в магазине игрушек я никогда не работала", — отметила собеседница.

Придерживаются традиций



В некоторых регионах необычные имена – редкость.

Как рассказала РИА Новости начальник мурманского ЗАГСа Ольга Гордиенко, она не припомнит, чтобы в Мурманской области родители давали детям странные имена. "Я 16-й год работаю, слава богу, никогда такого не было. Все-таки у нас родители адекватные. Я общаюсь с коллегами из других регионов — чего там только нет!", — рассказала Гордиенко.

По ее мнению, новый закон о запрете на странные имена — очень нужный и своевременный. "Всегда встает вопрос об адекватности родителей, которые такие имена придумывают!", — считает работник ЗАГС.

Красноярские родители также предпочитают давать детям традиционные имена. В одном из самых больших отделов ЗАГС Красноярска — по Советскому району — рассказали, что в последние четыре года красноярцы редко называют детей необычными именами. Всплеск был зафиксирован несколько десятков лет назад, когда были популярны латиноамериканские сериалы. Тогда люди называли детей по именам героев — Марисабель, Альберто.

Сейчас родители стараются придерживаться традиций. В ЗАГСе Советского района сообщили, что работники даже советуют называть детей в соответствии с православными святками. В то же время некоторые вполне обычные имена становятся довольно редкими. Так, редким считается сейчас имя Наталья. Около восьми лет назад женщина назвала дочь Россией. Около 30 лет назад девочку назвали Золушка, а мальчика Вольфрам. В этом году в одном из ЗАГСов Красноярска долгожданного ребенка назвали Радость.