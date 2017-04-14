В Минобрнауки рассказали, почему важно научить детей ориентироваться в сети

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Педагоги вместе с родителями должны научить детей ориентироваться в информационной среде, чтобы избежать негативных последствий, считает замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина на Московском международном салоне образования.

"Мы понимаем, что сегодня мы говорим о "группах смерти", вчера говорили о распространении наркотиков через интернет, ещё чуть ранее о каких-то иных явлениях, которые имеют очень активное распространение через информационную среду. Завтра будет новое направление, которое потребует нашего с вами очень правильного профессионального, а иногда и человеческого влияния", — сказала Синюгина.

"Сегодня мы должны признать в нашем педсообществе, что социальные сети и интернет, информационная среда, стали неотъемлемой частью жизни. Это среда, в которой живут не только наши дети, а все общество, и самая главная задача наша — научить детей отличать хорошее от плохого, уметь правильно ориентироваться в этой совершенно небезопасной информационной среде", — сказала она.

По ее словам, сегодня стремления педагогического сообщества должны быть направлены на несколько направлений, главным из которых является тесное и профессиональное взаимодействие с родителями.

Замминистра отметила, что с динамично развивающимися информационными технологиями сегодня сам учитель должен быть на одном уровне с учеником и общаться с ним на одном языке, а родители учащихся должны стать сторонниками педагогов.

"Мы должны посмотреть очень внимательно на занятость наших детей, неформальную. Не просто посмотреть, какую секцию он посещает или чем он занимается во внеурочное время, и, конечно, сегодня мы говорим о новых направлениях развития системы дополнительного образования и ее очень правильное внедрение во внешкольную жизнь", — сказала Синюгина.

"И последнее, о чем нужно говорить — это очень тесное взаимодействие с различными общественными организациями, которые были бы полезны, которые знают и понимают, каким образом мы можем воздействовать на те негативные проявления, которые есть. То есть использовать тот ресурс, который в обществе уже наработан", — добавила она.