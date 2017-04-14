Новый законопроект облегчит волонтерам поступление в медвузы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Законопроект Минздрава РФ о волонтерах не просто устанавливает законодательные рамки их деятельности, но и дает приоритетные права поступать в медицинские образовательные учреждения, заявила в пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ранее представители ведомства уже высказывались о необходимости законодательно урегулировать сферу волонтерства.

"Мы подготовили отдельный федеральный закон, который устанавливает не просто законодательные рамки волонтерства и разделяет ответственность между социально-ориентированными некоммерческими организациями и руководителями медицинских организаций, но дает приоритетные права этим ребятам поступать в медицинские образовательные учреждения и в среднеспециальные медицинские учреждения", — сказала Скворцова журналистам.

Как сообщалось ранее, законопроект прошел первое чтение в Госдуме.