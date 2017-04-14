Старшая дочь Кадырова вышла замуж
13:0314.04.2017
(обновлено: 13:17 14.04.2017)
48121415
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж, сообщает Tatler.
По данным издания, мужу 18-летней Айшат 19 лет, "он сын погибшего друга отца, его одноклассника, и вообще отличный парень".
"До свадьбы ребята были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции (Кадырова)", — говорится в статье.
Всего у Рамзана Кадырова двенадцать детей, отмечает издание.
Айшат Кадырова — дизайнер и глава модного дома Firdaws. Ее коллекцию мусульманской женской одежды этой весной представили сначала в Грозном, а затем показали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
Восемнадцатилетняя дочь главы Чечни, директор модного дома Firdaws, представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды.
Коллекция дизайнера Айшат Кадыровой выполнена в этно-стиле.
В ходе показа было представлено 30 вечерних платьев.
Вечерние платья из коллекции Айшат Кадыровой изготовлены из бархата, шифона, шелка и французского кружева, а также украшены полудрагоценными камнями.
Главный дизайнер Дома моды "Firdaws", дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова и продюсер Яна Рудковская.
По словам дизайнера, идея создания таких нарядов пришла после изучения национальной чеченской одежды.
Национальный мотив, по словам Айшат, был обязательным элементом для создания образов этой коллекции.
Директор Firdaws рассказала, что единственным ее советчиком при создании коллекции была мама Медни Кадырова.
На показе прошла презентация парфюма модного дома с одноименным названием. Первый флакон духов Firdaws Айшат Кадырова преподнесла своей матери.
Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в 2009 году, а в прошлом году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат.
Среди гостей показа, который прошел в Гранд-Холл Firdaws в Грозном, были телеведущая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, продюсер Яна Рудковская, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его жена Медни Кадырова.