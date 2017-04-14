Старшая дочь Кадырова вышла замуж

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж, сообщает Tatler.

По данным издания, мужу 18-летней Айшат 19 лет, "он сын погибшего друга отца, его одноклассника, и вообще отличный парень".

"До свадьбы ребята были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции (Кадырова)", — говорится в статье.

Всего у Рамзана Кадырова двенадцать детей, отмечает издание.

Айшат Кадырова — дизайнер и глава модного дома Firdaws. Ее коллекцию мусульманской женской одежды этой весной представили сначала в Грозном, а затем показали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.