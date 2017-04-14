В Кремле назвали недопустимыми угрозы в адрес "Новой газеты"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кремль следит за конфликтом "Новой газеты" и представителей чеченских властей, Москва категорически против методов воздействия, которые бы могли составить угрозу для безопасности и жизни журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет России провести проверку по фактам, изложенным в сообщении издания о массовых задержаниях в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"В Кремле следят за этой ситуацией, мы также получали обращение от главного редактора "Новой газеты", я, в частности, получал письмо, где также излагается эта ситуация. Мы полагаем, что если, по мнению кого-то, публикации газеты носили клеветнический характер или искажали реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвание к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов", — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, Кремль "категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону". "Тем более, разумеется, (Кремль) против каких-либо действий, которые могли бы составить угрозу для безопасности и жизни журналистов", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.