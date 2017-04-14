В столичном метро запустили первый поезд нового поколения "Москва"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Поезд нового поколения "Москва" начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, заявил мэр Сергей Собянин в пятницу во время запуска.

"Сегодня на линию выходит самый лучший в мире метропоезд. Лучший по целому ряду совокупных характеристик. Я уже не говорю о стоимости – он в полтора раза дешевле международных аналогов", — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что поезд является "примером хорошей работы российского машиностроения", причем выдерживает конкуренцию не только на российских площадках, но и в мире. "Самое главное, что мы получили для москвичей, для пассажиров уникальный комфортный поезд, который и тише, и экономичнее, и комфортнее", — уточнил градоначальник.

Он также поблагодарил вагоностроителей и всех, кто принимал участие в разработке, производстве и подготовке к эксплуатации нового поезда. Всего к концу года на линии будут курсировать более 30 таких составов. Полностью составы на Таганско-Краснопресненской ветке обновят к 2020 году.

Поезд "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.