Госдума приняла закон об электронном больничном

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам закон требует предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Законопроектом предусматривается возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.

Это позволит организациям значительно снизить трудоемкость обработки документов и сократит количество обращений застрахованных лиц, а гражданам позволит получать информацию о выплатах на Едином портале государственных услуг.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.