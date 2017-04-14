Роспотребнадзор рассказал, как выбрать натуральные куличи

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кулича и яиц к Пасхе, которую православные христиане отметят 16 апреля.

Как отмечает Роспотребнадзор, в качественном куличе используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. При отделке глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, считает ведомство, а отдать предпочтение натуральным украшениям.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Как отмечает ведомство на своем сайте, на скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Не следует приобретать яйца с рук и автомашин, а дома их хранить нужно только в холодильнике. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

При покупке творога для приготовления пасхи, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, нужно убедиться, что он белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах. Ведомство также обратило внимание, что творог, творожный продукт и сырный продукт — это разные по потребительским свойствам продукты, поэтому нужно обращать внимание на маркировку на упаковке.