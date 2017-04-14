Крым не будет вводить курортный сбор в мае

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым не станет вводить курортный сбор в мае, вопрос отложен на доработку, сообщил РИА Новости глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Открытие курортного сезона в Крыму намечено на начало мая.

"Данный вопрос отложен на доработку. Возникло очень много нюансов, которые требуют выверенной позиции. Насколько отложили, вопрос открыт. Может быть на три месяца, а может и до конца года, там не так все просто. То, что с 1 мая он действовать не будет, это точно", — сказал Черняк.

По его словам, мировая практика показывает, что курортный сбор собирается в гостиницах, но в республике много малых объектов размещения, которые пока еще находятся "в тени".

"С другой стороны, мы можем собирать курортный сбор на въездах в Крым. Однако с запуском сообщения по мосту через Керченский пролив эту систему надо будет полностью ломать, убирать, потому что на мосту, грубо говоря, мы тормозить поезда и машины не будем и создавать искусственную пробку на въезде в Крым", — сказал Черняк.

По его словам, решение по доработке процедуры взимания курортного сбора принято консолидировано всеми туристическими регионами, которые участвуют в эксперименте.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести в законодательство поправки, предусматривающие введение курортного сбора, доходы от которого могут направляться на развитие санаторно-курортного комплекса. Курортный сбор планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех российских регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018-2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

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