Ростуризм советует соблюдать правила гигиены в Европе из-за гепатита А

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам в странах Европы соблюдать правила гигиены из-за вспышки заболеваемости гепатитом А, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вспышка заболеваемости гепатитом А зафиксирована в 13 странах Европы, наибольшее число случаев отмечено среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным ведомства, общее число заболевших уже превысило 330 человек.

"Ростуризм рекомендует российским гражданам соблюдать правила гигиены в путешествиях, а также мыть овощи и фрукты чистой водой перед употреблением в пищу", — говорится в сообщении.

Случаи были зафиксированы в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании. Европейские специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага.

Гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляя 35 дней, ссылается Ростуризм на данные Всемирной организации здравоохранения.

Вирус гепатита А (HAV) передается при употреблении загрязненных продуктов и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Симптомы заражения могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху.