Это 90-е: под Рязанью депутат напал с топором на бизнесмена. Дело замяли

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Предприниматель Алексей Поротиков из города Михайлова Рязанской области третий месяц подряд пытается добиться возбуждения уголовного дела против влиятельного депутата Сергея Тямисова. Бизнесмен уверен: на него было совершено покушение. Следователи и сам депутат считают иначе. РИА Новости попыталось выяснить, чьи аргументы сильнее.



"Выше остальных"

Второго февраля 19-летняя Олеся Воронина вернулась домой с учебы около 13:30. День был плавным и размеренным, какими бывают все дни в провинциальном Михайлове Рязанской области. В городке с одноэтажными зданиями и населением всего 10 тысяч человек, больше похожим на село, ничего не предвещало беды.

Спустя двадцать минут в дверь постучали. Олеся открыла — ей представились полицейские и сообщили: в доме у соседей произошло покушение на убийство, нужны понятые для оформления протокола.

Как выяснили следователи, около 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что на местного бизнесмена Алексея Поротикова в его собственном доме напал с топором неизвестный. Одновременно на вызов о кровотечении по тому же адресу выехала фельдшер со станции скорой помощи Михайловской ЦРБ.

Предприниматель получил удар обухом по голове, но сумел увернуться, достать ружье и позвонить жене. "Неизвестным" оказался депутат "Единой России" Сергей Тямисов, задолжавший Поротикову три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей.

Медик зафиксировала у бизнесмена крупный кровоподтек в области затылка (6х5,5 см) с отеком. При понятой Ворониной вскрыли чемодан: там лежали не деньги, а отвертки, два газовых ключа и другие инструменты.

Поротиков утверждал: Тямисов собирался оглушить его и вскрыть газовые трубы, чтобы взорвать дом и создать видимость несчастного случая.

Однако старший следователь Михайловского МСО следственного управления СК по Рязанской области Андрей Буянов не увидел причин для возбуждения уголовного дела.

"Для меня это было шоком, — вспоминает Олеся. — Все было тихо-мирно. Периодически у нас, конечно, алкоголики кидаются друг на друга с топором или ножом, но чтобы такие представительные люди — никто не привык. Здесь как: кто занимает высокую должность, автоматически выше статусом всех остальных. Поротиков и Тямисов, скорее, на равных".

© Фото: предоставлено А. Поротиковым Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Делец и политик

41-летний Алексей Поротиков до недавнего времени руководил крупным сельскохозяйственным предприятием Рязанской области "Некрасово" и был признан банкротом с 26-миллионным долгом перед Россельхозбанком. Судебные тяжбы предприниматель называет "политическим делом": "был крупный рентабельный бизнес, 10 тысяч гектаров земли, большое поголовье скота", но "разорили" – проверками и судами. Часть земель перешла под контроль председателя областной Думы Владимира Сидорова – его Поротиков и считает главным интересантом разбирательств.

Несмотря на банкротство, у предпринимателя есть другие источники дохода – закрытая акционерная компания "Мир кредита и займа" и частная торговля имуществом.

С напавшим депутатом он знаком с 80-х, но тесно общается лишь последние пять лет. 53-летний единоросс обладает, по местным меркам, хорошим административным ресурсом: Сергей Тямисов – председатель совета депутатов Михайлова и руководитель крупного филиала Газпрома в Рязанской области.

– Кому газ подкрутить, кому счетчик подтянуть, кому трубу провести, кому дать разрешение на подключение газа – эти вопросы в городе решаются только через него, – говорит Поротиков о статусе своего бывшего приятеля.

Несмотря на отзывы местных жителей о депутате как человеке, склонном к эмоциональным срывам, Поротиков не замечал никаких странностей и постоянно давал в долг "небольшие суммы" (от ста тысяч до миллиона рублей каждые четыре месяца) – "говорил, мол, начальству одолжить или кому-то помочь".

В последний раз, 20 ноября прошлого года, Тямисов попросил необычно крупную сумму – свыше трех миллионов рублей – на покупку квартиры для своей дочери. В расписке на имя супруги Поротикова он обязался отдать деньги 1 февраля.

© Фото: предоставлено А. Поротиковым Расписка в получении денег С. Тямисова

Поротиков и Тямисов договорились встретиться утром 2 февраля, когда депутат "съездит в Москву и выручит деньги". Около полудня госслужащий появился на пороге дома предпринимателя с металлическим чемоданом.

– Разулся, прошел в комнату, поставил кейс на диван, начал открывать и сказал: "Не получается, помоги". Я нагнулся и получил тяжелый удар по затылку сзади. Только потом увидел, что топором – обернутым в ткань и залепленным скотчем.

Поротиков солгал Тямисову о том, что в доме есть камеры видеонаблюдения, чем выиграл время, и попятился к шкафу – за ружьем. После чего он закрыл депутата в комнате и позвонил жене.

– Сейчас, если кто-то стоит сзади меня, я начинаю нервничать. Жена и дети до сих пор задают вопрос: как же я, такой опытный и грамотный, так попал. Я и сам не могу уснуть уже два месяца – никак не пойму. Я предвидел, что возникнут судебные тяжбы, и думал, что тогда взыщем долг через его зарплату – она неплохая. Но что он пойдет на убийство… У меня уже болит голова.

"На отчетах"

По словам Олеси Ворониной, Тямисова она видела всего раз-два жизни, притом, что он является депутатом, а его жена – ее бывшей классной руководительницей. Таким же неуловимым он оказался для корреспондента РИА Новости.

Согласно материалам следственного дела, единоросс отрицал все показания Поротикова. Умысла в совершении преступления не было, топора и чемодана – тоже, конфликт – по политическим мотивам, а полицию вызвал он сам.

© Фото: предоставлено А. Поротиковым Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Однако в беседе с корреспондентом он отказался подтвердить свои показания, сославшись на запрет адвоката, чьи данные также не смог сообщить.

– Я выложу ролики о том, кто такой Алексей Поротиков, чтобы люди знали, кто он вообще такой. Сколько судебных тяжб на нем висит! Он пытается до сих пор пройти процедуру банкротства. Он удерживал людей, привязывал их цепями в своем совхозе! Понимаете? Когда такой человек говорит о чем-то, я не могу вести предметный разговор. По большому счету, моя совесть чиста, мое реноме не страдает. Я нахожусь на отчетах – подписываю документы, и времени общаться с у меня с вами нет.

Депутат также заявил, что подготовит иск о защите чести и достоинства. На вопрос, когда появится "компромат" на Поротикова, ответил, что "не прибегает к сверхмассовым каким-то способам, один человек взялся помочь".

Вероятно, он имел в виду специальный видеоролик "Адвокатское расследование", посвященный изложению точки зрения Поротикова, с его же адвокатом Евгением Корчаго в роли ведущего. Видео выложили в интернете – на момент публикации его посмотрели больше 220 тысяч раз.

Оружие, наркотики и компромат



Компромат, о котором таинственно сообщил Тямисов, описан в статье бывшего рязанского, а ныне украинского журналиста Дмитрия Флорина. В ней говорилось о том, что в 2004 году Поротиков устроил "трудовой лагерь" в хозяйстве "Спартак" в деревне Иваньково Михайловского района:

"За работу в колхозе платили от 100 до 500 рублей, задерживая выплаты по полгода. Никто из работников не ходил в отпуска, не получал отпускных, декретных, работали без выходных".

Сам Алексей Поротиков назвал эту информацию "политическим наездом" и сообщил, что подавал в суд на издание за клевету, однако потом "еще подкинули оружие, наркотики и было не до этого".

– В 1995-м, когда я решил заняться хозяйством, эти предприятия были развалены. Мы с отцом, который руководил соседним сельхозпредприятием еще с 1984 года, восстанавливали все с нуля: землю, технику, скот, выкупали земли и объединили четыре хозяйства в одно. Как только мы встали на ноги, начались проблемы. Сейчас все предприятия разорены – земля не пашется, скот продали за долги, 170 человек ушли на заводы.

Больше всего Поротикова интересует возбуждение уголовного дела против Тямисова. Он считает, что единственной причиной, по которой этого еще не произошло, является крепкая дружба депутата с председателем районного суда. "90-е и не уходили отсюда", – говорит бизнесмен.

– У местных жителей нет единого мнения о ситуации: кто-то за одного, кто-то за другого, немало и тех, кому это вовсе безразлично, – говорит Олеся Воронина. – Думаю, кроме Тямисова и Поротикова никто никогда не узнает, что же действительно произошло. Слухи по городу распространяются быстро, но вряд ли кто-то из михайловцев хочет выяснять правду.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных структурах, который изучил постановление об отказе, к следователям могут появиться вопросы: "Непонятно, почему в материалах дела нет заключения о дате и времени наступления повреждений на голове у потерпевшего, а также о том, могли ли они быть нанесены топором; кроме того, непонятно, был ли осмотр машины, чей чемодан и топор, где и кем все это было приобретено". При этом, по его словам, доказать, что документ был составлен с ошибками, удается нечасто.

В случае, если местные сыщики все же пересмотрят аргументы Алексея Поротикова и дело дойдет до суда, депутату Тямисову будет грозить свыше восьми лет лишения свободы.