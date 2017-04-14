Осадки в Москве прекратятся в ближайшие сутки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, кратковременные дожди в столичном регионе в ближайшие сутки прекратятся, сообщили РИА Новости в погодном центре Фобос.

"Сегодня будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, температура в столице днем +5-+7, по области от +3 до +8, ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, атмосферное давление повысится немного до 737 мм ртутного столба", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на субботу температура составит порядка —1 —2 градусов ниже нуля, в субботу днем — порядка 5-6 градусов тепла.

"Общая тенденция — осадки прекратятся на ближайшие сутки", — добавили в центре Фобос.

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