Правительство утвердило правила ведения регистра ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила ведения федеральных регистров инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом для формирования федеральных и региональных баз данных в целях организации оказания им медпомощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в пятницу.

"Органы государственной власти субъектов Федерации будут вести региональные сегменты федеральных регистров и представлять содержащиеся в них сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Подписанным постановлением утверждены правила ведения федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, и федерального регистра лиц, больных туберкулезом", — говорится в справке, опубликованной на сайте кабмина.

Отмечается, что утвержденные правила позволят сформировать федеральные и региональные базы данных о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулезом, находящихся на медицинском обслуживании в медицинских организациях, подведомственных федеральным и региональным органам власти, в целях организации оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами.