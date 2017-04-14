Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А в Европе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вспышка заболеваемости гепатитом А зафиксирована в 13 странах Европы, наибольшее число случаев отмечено среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Роспотребнадзор.

"Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с февраля 2016 года в странах европейского региона наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число пострадавших составляет более 330 человек… Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи были зафиксированы в 13 странах Европы, в таких как: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Европейские специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага. Однако Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.