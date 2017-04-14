Женщина-рефери – профессия достаточно редкая. Судить и обслуживать в России девушки могут только соревнования женских или юношеских сборных, а их гораздо меньше, чем основных мужских футбольных команд. Но со временем ситуация меняется: во многих странах Европы женщины судят на достаточно высоком уровне. Например, в Германии им доверяют судейство Бундеслиги.