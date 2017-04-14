Женщина-рефери – профессия достаточно редкая. Судить и обслуживать в России девушки могут только соревнования женских или юношеских сборных, а их гораздо меньше, чем основных мужских футбольных команд. Но со временем ситуация меняется: во многих странах Европы женщины судят на достаточно высоком уровне. Например, в Германии им доверяют судейство Бундеслиги.
Яна Елеференко – из тех, что не стали дожидаться лучших времен и решились пойти в эту профессию прямо сейчас.
Любовь к футболу появилась у меня благодаря брату, – рассказывает Яна. – Мы с ним постоянно проводили время вместе, бегая во дворе и играя в футбол.
Поэтому, когда после школы она поступила в Московскую государственную академию физической культуры, на кафедру «Легкая атлетика», и преподаватель академии Николай Егорович Фролов предложил пойти на курсы футбольных арбитров, она решилась почти сразу.
В 2004 году Яна пошла учиться в центр «Футбольный арбитр». Через год – начало карьеры ассистента судьи.
Еще шесть лет – и в 2011 году Яна получила международную категорию ассистента арбитра FIFA. На данный момент в России всего около 30 женщин-арбитров и лишь семь из них имеют право судить международные матчи.
В 2017 году на Чемпионате Европы среди женщин будет и судья из России.
Для большинства девушек профессия футбольного судьи является не основной, поскольку матчей не так много, а зарабатывать нужно, – говорит Яна.
Практически у всех есть другая профессия, которая является основным источником дохода. Совмещать бывает довольно сложно, ведь нужно постоянно тренироваться и два раза в год сдавать нормативы. Яна стала мастером маникюра – это позволяет совмещать рабочие графики с любимым делом
Учеба на курсах не только помогла Яне обрести новую профессию, но и встретить свое счастье.
На занятиях она познакомилась со своим будущим мужем, который также работает футбольным арбитром.
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