Собянин: основной снос хрущевок будет на севере и северо-востоке Москвы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Больше всего пятиэтажек, подлежащих сносу, располагаются на севере и северо-востоке российской столицы, заявил мэра Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Он рассказал, что минимальное количество домов будут сносить в центре города.

"Очень много запущено спекулятивных историй, что дома, которые находятся в отдалении от центра, будут затронуты в последнюю очередь, что в первую очередь программа затронет центральные дома", — сказал Собянин.

По его словам, это не соответствует действительности.

"Все ровно наоборот. В центре практически ничего сноситься не будет, здесь снос будет идти по минимуму. Основной снос будет проходить в серединной части Москвы, приближенной к МКАД. Особенно на севере, северо-востоке", — сказал мэр.