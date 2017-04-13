Минобрнауки: отказ студента от теста на наркотики не повлечет штраф

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проведение антинаркотического тестирования учащихся допустимо только с их согласия, отказ от него не может быть поводом для административных мер, заявили в Минобрнауки России.
"Проведение тестирования является обязательным процессом для всех образовательных организаций, но в отношении учащихся оно может проходить только при их непосредственном согласии, и, безусловно, отказ от прохождения не может быть причиной каких-либо административных мер в отношении учащегося. Проведение тестирование и его результаты анонимны", — говорится в сообщении.
"Тестирование направлено на исследование психологических особенностей личности обучающегося, а также на определение статистического уровня распространения в образовательной организации обучающихся "группы риска" с девиантными и делинквентными формами поведения", — заключили в министерстве.