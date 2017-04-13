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Общество

ЕСПЧ настроен решительно: эксперты прокомментировали решение по Беслану

17:0813.04.2017
(обновлено: 17:09 13.04.2017)
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AP Photo/ Christian Lutz

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Страсбургский суд обязал Россию выплатить почти 3 миллиона евро по делу о теракте в Беслане. Российская сторона не согласилась с доводами Страсбурга и заявила о намерении это решение опротестовать.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog
ЕСПЧ обязал Россию выплатить матерям Беслана почти три миллиона евро
В опубликованном в четверг решении по делу Тагаева и других против России (№ 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 и 37096/11) суд "единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что не удалось предпринять превентивные меры". Кроме того, "суд постановил голосованием шести против одного, что статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) не была нарушена".

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Присужденная каждому сумма отличается, так как была принята во внимание степень того, как они пострадали, и того, какие меры были приняты Россией в их отношении", — говорится в решении.

Особенности решения

Траурные мероприятия в Беслане. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Потерпевшие по делу о теракте в Беслане обратятся в ВС
Эксперты отмечают некоторые особенности опубликованного в четверг решения.

Так, суд впервые после дела ЮКОС (тогда он обязал Россию заплатить 1,8 миллиарда евро) присудил столь крупную компенсацию. Как пояснил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев "сумма, присужденная заявителям, велика, но надо помнить, что это дело объединяло семь жалоб с общим числом заявителей в четыре с половиной сотни граждан".

Кроме того, впервые решение Страсбургского суда было принято при стольких несогласных. Из опубликованного документа следует, что с его окончательным решением не согласились трое из семи судей. "Имелось два особых мнения по решению суда, не совпавших с общим решением суда: одно было представлено судьями Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (Россия), а второе — судьей Пинто де Альбукерке (Португалия)", — говорится в документе.

Эксперты обратили внимание и на отдельную отсылку к 46-й статье Европейской конвенции по правам человека. В этой статье говорится, что "стороны обязуются исполнять окончательные постановления суда по делам, в которых они являются сторонами". Кроме того, в этой статье говорится, что "окончательное постановление суда направляется комитету министров Совета Европы, который осуществляет надзор за его исполнением".

Обычно суд не применяет эту статью в своих вердиктах.

Реакция властей

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по теракту в Беслане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году. Он также указал, что формулировки о том, что Россия не приняла достаточно мер для предотвращения теракта и минимизации потерь среди заложников, абсолютно неприемлемы.

При этом Песков заверил, что Россия предпримет все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.

Российский Минюст сразу после вердикта заявил, что намерен в трехмесячный срок обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате Россией компенсации семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в Беслане.

Один из авторов законопроекта о приоритете решений российского Констиутционного суда над решениями ЕСПЧ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что "подобный вердикт Европейского суда выглядит странно и непрофессионально".

Что дальше

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin
Все последующие решения ЕСПЧ будут не в пользу России, считает политолог
Наблюдатели отмечают, что включение в решение 46-й статьи ЕКПЧ неслучайно.

Россия, наряду с Турцией, Великобританией, Германией, входит в число стран, регулярно не выполняющих решения Европейского суда. Практически на каждом заседании комитета министров Совета Европы Страсбург обращает внимание российской стороны на беспокоящую его ситуацию. Кроме того, Совет Европы не раз выступал с критикой предпринимаемых Россией мер по неисполнению решений Страсбургского суда (принятие закона о приоритете решений Конституционного суда России, решение Конституционного суда о невозможности исполнения дела "Анчугова и Глаткова" и "дела ЮКОС").

Включение указания на 46-ю статью говорит о том, что Страсбург настроен решительно и намерен добиться от российской исполнения взятых на себя обязательств, полагают эксперты.

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