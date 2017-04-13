Роскомнадзор разблокировал PornHub

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Роскомнадзор разблокировал интернет-сайт для взрослых Pornhub на время судебных разбирательств, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Pornhub был заблокирован в РФ в сентябре 2016 года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Однако это решение было оспорено, и суд направил дело на повторное рассмотрение (оно состоится 17 апреля). Роскомнадзору суд предписал разблокировать доступ к сайту, рассказали в ведомстве.

"Блокировка была снята в прошлую пятницу", — уточнил представитель Роскомнадзора.

В феврале Роскомнадзор исключил другой сайт для взрослых — YouPorn — из единого реестра запрещенных сайтов в связи с получением определения об отмене решения суда Владивостока.