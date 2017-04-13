Машинисты московского метро смогут следить за ситуацией в вагонах онлайн

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Машинисты поездов нового поколения "Москва" смогут в режиме реального времени следить за ситуацией внутри состава и техническим состоянием поезда путем вывода информации на мониторы в кабине, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он пояснил, что у машинистов будет возможность в высоком разрешении выводить на экран изображение со всех размещенных в поезде видеокамер, которых в новых составах будет в несколько раз больше, чем в поездах предыдущих поколений.

Ликсутов рассказал, что кабина машинистов сделана комфортнее и на 15% просторнее.

"Кабина оснащена самыми современными техническими средствами. В ней установлены ортопедические кресла, а для удобства машинистов микрофон работает по принципу "свободные руки". При разработке кабины машинисты внесли множество предложений, касающихся компоновки пульта управления и создания комфортных условий труда", — приводит его слова официальный портал мэра Москвы.

К запуску поезда на Таганско-Краснопресненской линии для повышения безопасности движения ремонтные работы выполнили на 25 километрах путей.

В пятницу первые шесть поездов "Москва" запустят на фиолетовой ветке, которая считается одной из самых загруженных — в среднем в будни по ней ездит около 1,2 миллиона пассажиров, что в полтора раза больше, чем на Кольцевой. К концу года на линию запустят более 30 таких составов. Полностью составы на Таганско-Краснопресненской ветке обновят к 2020 году.

Поезд "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.