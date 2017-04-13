Проект о переходе бюджетников на карты "Мир" готов ко II чтению в Госдуме

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предусматривать поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". На рассмотрение Думы документ планируется вынести 19 апреля.

Что со старыми

Законопроект обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы. С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".

Действующие бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. "Для пенсионеров крайний срок 1 июля 2020 года, для остальных работников бюджетной сферы, военнослужащих, госслужащих и так далее переход – до 1 июля 2018 года", — сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир" предлагается не распространять на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей также освобождаются от данной обязанности.

Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не будут распространяться на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Эти требования не будут применяться и в отношении граждан, имеющих постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.

НСПК и платежные системы

Законопроект уточняет критерии отнесения платежных систем к системно и социально значимым, а срок уведомления ЦБ операторами платежных систем об увеличении тарифов или о введении новых тарифов сокращается со 120 до 30 календарных дней. Перечень участников национальной системы платежных карт (НСПК) дополняется иностранными банками, в том числе центральными (национальными), а также международными финорганизациями, что позволит обеспечить расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом. Внешэкономбанк включается в перечень участников НСПК в качестве индивидуального участника.

Документом также уточняется, что доля участия Банка России в операторе НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. При этом одно лицо или группа лиц, за исключением ЦБ, не вправе приобретать более 5% акций оператора НСПК (сейчас 10%).

"Мир" — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.