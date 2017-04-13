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Общество

За чей счет паштет? Цены супермаркетов душат производителей продуктов

19:2713.04.2017
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Цены в супермаркетах иногда в два и более раза отличаются от закупочных
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Наценки на продукты в российских супермаркетах грозят уничтожить отечественную пищевую промышленность, заявляют представители бизнеса. О ситуации на розничном рынке продовольствия — в материале РИА Новости.

Сети убивают производителя?

Тему наценок розничных сетей на продукты питания подняла Эльвира Агурбаш, первый вице-президент мясоперерабатывающей компании "Мортадель", на парламентских слушаниях в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. По ее словам, с нынешней закупочной политикой федеральные продуктовые ретейлеры становятся настоящими могильщиками производителей.

"Когда я слышу о торговых наценках в 40-45%, мне становится смешно, — заявила Агурбаш. — Торговая наценка на продукцию в реальности варьируется от 80 до 252%. Самая крупная цифра — наценка на сосиски, 199% — наценка на сервелаты, 185% — на вареную группу, 247% — на копченую группу. Такие наценки были в декабре 2015 года, такие остаются и сейчас".

Проценты наценки представитель "Мортадель" рассчитывает, сравнивая розничные цены в магазинах сети с закупочными ценами по накладным. При этом 90% продукции сети берут у производителя со скидкой в 40-50%, утверждает Агурбаш. Именно за счет этих цен покупатели видят в торговых залах так называемые акции, то есть могут купить продукты дешевле. Почти как на складе у производителя. Вот только процент прибыли сети остается тем же самым — высоким, а производитель работает себе в убыток.

"Мы готовы и сами проводить акции, готовы делать скидки, но для конечного потребителя, а не в карман торговой сети! — горячится Эльвира Агурбаш. — А пока что получается так: 13% в закупочной цене составляет прибыль производителя, а сети при закупке требуют 40%-ную скидку. В итоге производитель ничего не получает и даже несет убытки. А это не просто наши деньги, это зарплаты сотрудников, налоги государству, наши деньги за газ и свет".

Производство детского питания Агуша. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Уже сейчас из-за подобной политики сетей производителям приходится снижать объемы производства и увольнять людей, говорит представитель отрасли. "Мортадель" за один только 2015 год уволил 600 сотрудников в Московской области, из них 500 — рабочие. Зарплата на предприятии упала на 39%, налоговые поступления снизились вчетверо. "За поломанные судьбы людей будут отвечать именно сети, причем федеральные", — говорит Эльвира Агурбаш.

Агурбаш предлагает обратить на ситуацию внимание Федеральной антимонопольной службы. "Мы готовы показать им наши накладные, калькуляционные карты, по которым видно, сколько прибыли закладываем мы, а сколько — ретейлеры", — говорит менеджер.

Не более 15 процентов

Сложившаяся ситуация — примета последних лет, когда федеральные розничные сети стали "чемпионами" в торговле продуктами. Пока на рынке сохранялось большее разнообразие — а так было еще в 2003-2005 годах, — подобных жалоб от производителей было не слышно.

В московском супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"На данный момент розничные наценки на продукты питания в России составляют до 100% на отдельные группы товаров, а в среднем — 40-50%, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает максимум 25%", — указано в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму еще в 2013 году депутатами Сергеем Мироновым и Антоном Беляковым.

Проект предусматривал установление максимальной торговой наценки на социально значимые товары на уровне 15% от цены реализации первому оптовому покупателю. Сейчас Антон Беляков, один из авторов законопроекта, перешел из нижней палаты Федерального собрания в верхнюю, но внесенный им проект об ограничении торговых наценок был отвергнут еще в первом чтении.

Игра с потребителем

Реальные наценки торговых сетей намного скромнее, полагает руководитель Национального агентства ценовой политики Станислав Черкасов. Правда, производителям продуктов питания от этого не легче.

"Наценка от 80% и до бесконечности справедлива только для некоторых категорий товаров из так называемого элитного сегмента, — поясняет Черкасов. — К примеру, на редкие сорта сыра или алкоголя продавец смело может накручивать от 1000 до 3000%. Но в обычных магазинах на ординарные продукты наценки обычно составляют не больше 50-60%, в крупных федеральных сетях этот показатель еще меньше — 20-40%".

© Антон Размахнин
Станислав Черкасов: фрукты - еще один весьма "наценкоемкий" товар

Можно сказать больше: есть категории продуктов, по которым сети вообще работают в ноль или даже в минус. Это, по словам Станислава Черкасова, охлажденная рыба, молоко в мягких пакетах, развесной творог, овощи, фрукты, ягоды — все, что имеет срок хранения от нескольких часов до нескольких суток. Обычную еду с наценками в 100% и больше просто не будут раскупать, подчеркивает эксперт.

При этом для производителей ситуация действительно проблемная, признает Черкасов: "Сетевики "берут" ценой и выставляют такие условия производителям, при которых те вынуждены сокращать издержки. В итоге в фирменном магазине производителя цена будет на 30-40% выше". Избегать банкротства поставщики могут только за счет качества: продукт, поступающий в крупную сеть, иногда значительно хуже, чем можно найти в фирменном магазине.

Так, разумеется, поступают далеко не все производители. Те, кто не готов разделять продукты для фирменных магазинов и сетей, сокращают издержки за счет качества всей продукции сразу. Но, если верить словам Эльвиры Агурбаш, и этот резерв не безграничен, и ценовая политика сетей грозит многим (особенно малым) поставщикам исчезновением.

Так что для производителей торговые сети — это угроза явная, а для потребителей – скрытая, за счет снижения качества продуктов и ассортимента. Особенно заметной угроза стала на фоне экономического спада в России.

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"За последние два с половиной года, — говорит Станислав Черкасов, — официальная инфляция составила 29,7%, а по внутренним ощущениям потребителей — на 50-60%, при этом доходы россиян сократились — соответственно, и покупательская способность упала в несколько раз. Те, кто до кризиса считал себя представителем среднего класса, теперь вынуждены присматриваться к продуктовым скидкам, а тем, кто и ранее находился у черты бедности, сейчас и вовсе приходится в прямом смысле работать только за еду, причем не лучшего качества".

Отрицательные наценки

"Средняя торговая наценка, по данным Росстата, последние несколько лет была на уровне 27%, — комментирует Илья Ломакин-Румянцев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). — При этом действительно есть товары, на которые устанавливается высокая наценка — это может быть и 80, и 100, и даже 250%. Это так называемые товары премиального сегмента, к числу которых относится, к примеру, сервелат — мы же без него вполне можем прожить! Кроме него, водка, дорогая кондитерская продукция… Там могут быть высокие наценки".

Одновременно с премиальными товарами есть и такие, которые продаются с минимальной, нулевой и даже отрицательной наценками, говорит Ломакин-Румянцев. К числу таких товаров, например, относится картофель, в некоторых регионах — гречка и другие подобные товары. Картофель, например, часто продается с наценкой минус 60%. Гречка в северных регионах продается дороже себестоимости, а на юге — с наценкой в минус 20%.

© РИА Новости. Саид Царнаев
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Многие товары продаются с отрицательной наценкой, утверждают ритейлеры

"Сети управляют не ценой каждого отдельного товара, а поставками товаров и ценами на ассортимент в целом, — поясняет глава АКОРТ. — Они заинтересованы, чтобы к ним приходили в том числе небогатые люди и практически по себестоимости покупали необходимое: курицу, хлеб, картофель, гречку. Чтобы закрыть расходы, которые существуют по этим категориям, они вынуждены поднимать цены на премиальные товары".

Государство теоретически может начать регулировать наценки, но это обернется серьезными проблемами, предупреждает Ломакин-Румянцев. Пример — фармацевтический рынок, где подобное регулирование приводит к вымыванию дешевого ассортимента, а в целом цены пойдут вверх, потому что исчезнет возможность перекрестного субсидирования. Может возникнуть сговор с производителем с целью дороже продать товар: тогда фиксированная наценка в абсолютных цифрах будет выше.

"Эта логика, — отмечает эксперт, — приведет к установлению жестких цен, а последствия этого вполне понятны".

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