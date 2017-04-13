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Общество

#ЖуткийОмск: как омичи-фотографы придумали новый способ контакта с властью

16:3413.04.2017
(обновлено: 17:10 13.04.2017)
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Фотография Геннадия Спиридонова, снятая на улице Маршала Жукова в Омске
© Фото: Геннадий Спиридонов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. На протяжении недели Омск не раз привлек внимание соцсетей. Самым громким стало появление гребца на байдарке в глубокой луже. Реакция городских коммунальных служб была молниеносной: спустя пару часов воду откачали. Но об этом почти никто не узнал. РИА Новости нашли омичей, которые прославили родной город необычными фотографиями и научились разговаривать с местными властями языком сатиры.

Призрачные перспективы

В среду новостной портал "СуперОмск" сообщил, что на территории детского сада №91 поселились бездомные. А на подходе к зданию — стихийная свалка. По данным журналистов, мусор не вывозили на протяжении всей зимы, отчего даже подойти к дошкольному учреждению стало затруднительно.

Омск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке

Омск, восьмой по численности населения город-миллионник России, давно воспринимается местными жителями как "неухоженное поселение с призрачными перспективами развития, разваливающейся инфраструктурой и мигрирующей молодежью", признал вице-губернатор области Станислав Гребенщиков, претендующий на пост мэра города. По его словам, причина ситуации – в "аскетизме бюджета" по сравнению с другими сибирскими городами: если в Новосибирске это 34 миллиарда рублей, а Красноярске – 26 миллиардов, то в Омске всего 13 миллиардов рублей.

Кроме бюджета в городе есть проблема коммуникации с администрацией не только для жителей, но и для представителей СМИ: в мэрии не ответили ни на один запрос корреспондента РИА Новости. Однако на днях местному жителю Геннадию Спиридонову удалось найти эффективный способ продемонстрировать свою гражданскую позицию и быть услышанным.

Каякер в омской луже

В понедельник на улице Маршала Жукова, расположенной по соседству с центральным проспектом Карла Маркса, омичи увидели неожиданную картину: на огромной грязной луже, разлитой вдоль трамвайных путей, появился каяк (одноместная лодка) с гребцом в гидрокостюме и шапочке для плавания.

Заплыв сопровождали аплодисменты прохожих и гудки автолюбителей. При переезде залитых путей машины проваливались в яму, в то время как байдарочник продолжал грести.

Фотографии перфоманса тут же появились в паблике "ВКонтакте" Regik55. Комментаторы гадали: спортсмен сбежал из находящейся неподалеку психиатрической больницы? Это новый способ вести здоровый образ жизни? А может быть, демонстративная акция с целью привлечь внимание омских властей к уборке улиц? 

Верным оказалось последнее предположение.

Омск за триста

Байдарочник – мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Борис Юткин, а сама фотосессия – это часть социального проекта о проблемах города #ОмскЗа300, рассказал ее автор Геннадий Спиридонов. Идея сделать сатирическую серию снимков появилась у него полгода назад. "Образ пришел сам: лужи – это водоем, а значит, здесь уместна лодка с профессиональным спортсменом", – вспоминает фотограф.

В Омске он живет с рождения и, по его словам, проблемы с благоустройством города и работой коммунальных служб были всегда: "в прошлом году по улицам вообще было невозможно пройти – по уши был в воде". Такого хаоса больше нет ни в одном другом городе России, уверен Спиридонов.

Название проекта #ОмскЗа300 – это не только каламбур с известной шуткой про тракториста, но и отсылка прошлогоднему юбилею города, когда "даже салют прошел посредственно". Местные жители ждали кардинальных изменений: и, действительно, были отремонтированы центральные дороги Омска, но вскоре выяснилось, что с нарушением технических норм – ливневая канализация отсутствовала. В результате, весной дороги оказались затоплены. Но омичи по-прежнему надеются на грядущую благоустроенность, говорит Спиридонов.

На воплощение задумки для первой фотографии ушло почти три недели. Все время заняли поиски каяка и гребца: байдарки недешевы, и рисковать судном никто не хотел. Однако опасения были напрасны: глубина омской лужи – больше полуметра – позволила сплавиться на каяке без особых проблем.

Мастер спорта нашелся через соцсети. Он выполнил задачу фотографа плыть по центру, несмотря на сильный ветер, сбивающий лодку "к берегу", и повышенное внимание горожан.

"Я донес свою мысль фотографией и считаю, что получилось. Хотя внимания федерального уровня я не ожидал", – признается омич. В ближайшее время он выложит в сеть новые фотосессии на темы разбитых дорог, детских площадок, грязи и срубленных деревьев. Подобные снимки уже есть в его инстаграме: неравнодушный фотограф запечатлел разные проблемы города и даже придумал для этого специальный хештег: #ЖуткийОмск.

Большой анекдот

Еще в феврале омский фотохудожник Сергей Бузин предсказывал, что весной на улицах в Омске можно будет заняться серфингом, и, "если повезет, дайвингом".

"Я очень люблю кататься на сноуборде и катаюсь уже 6 лет. Но живу я в Омске, на равнине, и для катания я всегда был вынужден ездить туда, где есть горы. Но теперь я понял, что совсем не обязательно куда-то ездить, чтобы насладиться фрирайдом, ведь горы есть прямо в моём родном Омске! Я выражаю огромную благодарность администрации города за снежные горы в городе", – написал он на своей странице в социальной сети.

© Фото: Сергей Бузин
Сугробы в Омске. Фотография Сергея Бузина

Фотограф не преминул сделать снимки со сноубордом прямо с центральных улиц Омска. "Горы снега высотой четыре метра мешали увидеть окружающие здания, и передвигаться по городу даже на машине стало затруднительно", – вспоминает Сергей Бузин. Именно тогда ему пришла в голову мысль запечатлеть "абсурдность происходящего".

"Можно сказать, что это была истерика омича, который устал ругать власть и начал относиться к происходящему как к большому анекдоту".

Фотографии нашли отклик в социальной сети: их увидели больше двадцати тысяч человек. "C одной стороны, у людей накипело, а с другой, сноубордист, который вообще не в тему, – это смешно", – говорит Бузин. По словам фотографа, кадр строится на противопоставлении образов урбанистического пейзажа и природных ландшафтов, что и создает комический эффект.

Часть сугробов после фотосессии убрали, а часть – растаяла сама, продолжает омич. Тот сугроб, на котором был снят сноубордист, растаял и стал рекой, по которой потом плавал байдарочник, шутит он. Новость о каяке на омской луже он оценил как перфоманс единомышленника, а быструю реакцию коммунальщиков – как удачное совпадение.

© Фото: Сергей Бузин
Сугробы в Омске. Фотография Сергея Бузина

"Теперь можно на каждой луже снять по такому сюжету. Например, поставить парня в акваланге по колено в воду, или снять серфингиста в широких гавайских шортах на доске", – размышляет вслух профессиональный фотограф. Он говорит, что проблем в Омске – "самой большой деревне в стране" и медленным ритмом жизни – хватит еще на множество подобных сюжетов.

"В прошлом году, когда дороги в городе были потоплены в очередной раз, я собирался починить стойку машины по гарантии на подвеску. Однако, когда я пришел в офис официального дилера, узнал, что кадры с тонущими автомобилями дошли до Москвы, и гарантию именно для омичей сократили со ста до пятидесяти тысяч километров пробега", – спокойно рассказывает он.

Метод XXI века

"У нас город вообще веселый. Люди иронично относятся к происходящему, потому что иначе никак", – говорит фотограф Геннадий Спиридонов. По его словам, сатирические фотографии, выложенные в сеть, – это "метод XXI века", чтобы максимально доходчиво донести свою мысль.

"Сегодня никто не хочет тратить время на чтение статей. Быстрое высказывание – это видеоролики, фотографии. Достаточно увидеть картинку, чтобы понять ситуацию".

Омичи уже пишут автору проекта о том, где именно город нуждается в его внимании: "Во дворе дома, по адресу: улица 5-я линия, 227, детскую футбольно-баскетбольную площадку переквалифицировали в открытый бассейн. Вода стоит и уходить не собирается. Также единственный подход к дому залит огромной лужей. К сожалению, пожилые люди вынуждены идти по щиколотку в грязи/воде. #ОмскЗа300, ждем в гости".

 

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