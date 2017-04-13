Потерпевшие по делу о теракте в Беслане могут выдвинуть новые требования

ПЯТИГОРСК, 13 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Адвокаты в случае пересмотра дела о теракте в Беслане по требованию Минюста РФ намерены доказать, что действия после операции в школе №1 не позволили провести эффективное расследование и добиться увеличения компенсаций, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Князькин.
"Я считаю, что это будет абсолютно неправильно со стороны Минюста, потому что, если будет пересмотр, мы докажем, что было нарушение по статье 13 Конвенции "Право на эффективные средства правовой защиты" и, наверняка, будут компенсации гораздо больше. Те компенсации, которые были назначены, несоизмеримы с тем, какой ущерб понесли потерпевшие", — отметил Князькин.
"Если бы власти указали на ряд чиновников, которые должны понести ответственность, то заявления в Европейский суд, вполне возможно, не было бы", — заключил Князькин.