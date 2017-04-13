В столице выбирают лучшего повара

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. 13 апреля сайт "Активный гражданин" запустил голосование "Конкурс "Московские мастера": лучший повар столицы", сообщает mos.ru. Участники сами определят тему соревнований. Среди возможных вариантов "Региональная кухня России", "Здоровое питание", "Блюда, посвященные чемпионату мира по футболу", "Детское меню в ресторане".

Голосование доступно на сайте и в мобильном приложении проекта.

Каждый год конкурс определяет лучших мастеров своего дела — фельдшеров скорой помощи, машинистов кранов, кондитеров и электросварщиков, портных и спасателей.