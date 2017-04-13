Потерпевшие по делу о теракте в Беслане обратятся в ВС

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Потерпевшие по делу о захвате заложников в школе Беслана в 2004 году обратятся в Верховный суд РФ с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц, не предотвративших теракт и неэффективно действовавших при освобождении людей, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Князькин.

Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний. В четверг Страсбургский суд огласил свое решение о теракте в Беслане, по которому Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве морального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Минюст РФ заявил, что намерен обжаловать данное решение.

Князькин пояснил, что подробности обсудит с потерпевшими позднее, но в "Матерях Беслана" уже готовы действовать дальше. "Мы будем просить начать или возобновить производство в отношении должностных лиц в связи с их бездействием и халатностью", — сказал адвокат.

По его данным, о возможности терактов в регионе и даже конкретно в школе местных чиновников предупреждали в центральном МВД, но они не предприняли нужных мер, а уже после захвата заложников контртеррористический штаб два дня фактически бездействовал. Адвокат указал и на другие нарушения.

"ЕСПЧ указал, что государство не выполнило меры по предотвращению теракта, в этих упущениях виноваты чиновники, которые должны понести ответственность", — заявил Князькин.

Адвокат напомнил, что решение ЕСПЧ, согласно российскому законодательству, является обстоятельством, позволяющим вновь рассмотреть дело.