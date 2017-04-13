Москва впервые оказалась среди кандидатов на звание "самого умного города"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Самый умный город планеты с наиболее передовыми технологиями будет выбран 8 июня в Нью-Йорке из семи претендентов, среди которых впервые оказалась Москва, заявил один из основателей конкурса умных городов и член жюри Роберт Белл (Robert Bell).
В ходе ознакомительного визита член жюри посетил Центр организации дорожного движения и Технополис Москвы, ознакомился с проектами "Моя улица" и "Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС)". В Высшей школе урбанистики эксперт принял участие в круглом столе с представителями бизнес-сообщества. Состоялась встреча с главой департамента информационных технологий Москвы Артемом Ермолаевым.
Особый интерес эксперта вызвала встреча с учениками московской школы №627, которые продемонстрировали работу в инженерных и медицинских классах, оснащенных в рамках проекта "Московская электронная школа". Аналогичное оборудование и программное обеспечение в текущем году получит треть столичных школ. Оставшиеся присоединятся к системе в 2018 году.
Как уточнил эксперт, ежегодно 300-400 городов подают анкеты на участие в конкурсе. Жюри оценивают города по нескольким критериям: уровень доступа в интернет, доступность высшего образования, политика поощрения стартапов, интерактивность городских порталов и так далее. Премия форума умных городов вручается с 2002 года. За время существования конкурса российский город впервые оказался в списке финалистов.