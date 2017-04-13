Руководство МВД поддержало ограничение права полицейских на выезд за рубеж

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Руководство МВД поддерживает вызвавший споры в Госдуме законопроект об ограничении права сотрудников полиции на выезд за границу, сообщил в четверг на заседании профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал и рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении 19 апреля. Законопроект был внесен в Госдуму бывшим депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым осенью 2015 года. Вместе с тем, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция отзовет данный законопроект, так как считает его ненужным, несвоевременным и что он ударит не только по сотрудникам полиции, но и по их семьям. Жириновский отметил, что внесение подобных инициатив стало одной из причин исключения Носова из партии. На заседании комитета депутат от ЛДПР попросил снять законопроект с рассмотрения.

"Если этот законопроект будет принят, то в этом вопросе будет поддержана позиция руководства МВД в части решения этого вопроса (регламентации порядка выезда сотрудников полиции за рубеж — ред.) для нашего ведомства. Потому что у нас сегодня есть правовая неопределенность между тем, что мы требуем от своих сотрудников, и тем, какие предписания есть в законе", — сказал Зубов на заседании комитета.

Он отметил, что аналогичные запреты действуют в других структурах, в частности, в ФСБ. "Мы за основу, когда с депутатом Носовым работали, брали регламентацию этого вопроса в ФСБ, где эта тематика отнесена к компетенции директора ФСБ, и он принимает решения, ездить или не ездить. Соответственно, в МВД такой вопрос не решен, поэтому с формальной точки зрения такого правового запрета сегодня нет", — сказал замминистра.

Он добавил, что при этом своим внутренним приказом МВД резко ограничило сотрудников в праве выезда за рубеж. "Считаем, что под это есть и политическая, и правовая платформа", — сказал Зубов, отметив, что в отношении сотрудников полиции могут совершаться различные провокации.

Он назвал законопроект компромиссным и щадящим. "Данный законопроект носит достаточно компромиссный характер. Тут нет прямого запрета, отнесено это также на компетенцию министра, но есть оговорки, которые говорят, что может быть разрешен выезд в отдельные страны в соответствии с рекомендациями МИДа, не запрещается выезд в страны СНГ. То есть он довольно-таки щадящий", — заключил замминистра.