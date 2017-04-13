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Общество

В Москве раскритиковали решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

14:1613.04.2017
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Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане почти три миллиона евро. В Москве пообещали обжаловать этот вердикт.

Суть спора

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AP Photo/ Christian Lutz
Эксперт: Россия может ходатайствовать о пересмотре решения ЕПСЧ по Беслану
Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года — отряд террористов захватил школу №1 и взяли в заложники более тысячи человек.

Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.

Иск в ЕСПЧ подали 409 человек, родственники погибших и пострадавших. Они обвиняли власти в том, что после теракта "не было проведено эффективного расследования". Европейский суд принял жалобу к рассмотрению в июле 2015 года.

Решение ЕСПЧ

Суд пришел к выводу, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что "не удалось предпринять превентивные меры". В при этом ЕСПЧ отклонил претензии истцов по статье 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Johanna Leguerre
Трое судей ЕСПЧ не согласились с решением по делу о теракте в Беслане
"Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Присужденная каждому сумма отличается, так как была принята во внимание степень того, как они пострадали, и того, какие меры были приняты в отношении них Россией", — говорится в пресс-релизе европейского суда.

В качестве мотивировки свое решения судьи указали на факт "чрезмерного применения силы" во время штурма здания школы, что якобы "привело к жертвам и раненым среди заложников".

"Отсутствовало формальное руководство структурой операции, что привело к серьезным ошибкам в принятии решений и координации с другими ответственными ведомствами", — отмечается в документах суда.

При этом решение ЕСПЧ не было единогласным — трое судей (Ханлар Гаджиев из Азербайджана, россиянин Дмитрий Дедов и португалец Пинто де Альбукерке) из семи подали особое мнение по вердикту.

Реакция Москвы

Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
© Фото: Министерство юстиции Российской Федерации
Минюст сообщил о снижении количества индивидуальных жалоб против РФ в ЕСПЧ
В Кремле решение ЕСПЧ раскритиковали.

"Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой, стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов. К сожалению, список таких стран растет, и растет, к сожалению, регулярно, и поэтому такие формулировки для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию ЕСПЧ о том, что Россия не предприняла достаточных мер для предотвращения теракта и минимизации жертв среди заложников.

"Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы, но здесь, наверное, должна быть юридическая оценка", — добавил он.

В свою очередь, Минюсте пообещал обжаловать решение ЕСПЧ в течение трех месяцев. В ведомстве считают, что вердикт показал "недостаточно глубокий подход" судей к изучению причин и обстоятельств трагедии в Беслане.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog
Страсбург напомнил России о необходимости соблюдать решения ЕСПЧ
"Выводы Европейского Суда… свидетельствуют о явном недопонимании судьями, представляющими различные европейские страны, всей тяжести сложившейся после захвата заложников в г. Беслане, а также специфики, особенностей и рисков самого процесса проведения правоохранительными органами спасательной операции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

По мнению чиновников, слова ЕСПЧ о том, что силовики применяли в Беслане оружие неизбирательного действия и тяжелое вооружение, являются "абсолютно беспочвенными".

"Необоснованность подобных выводов подтверждается результатами тщательной работы следственных органов, достоверно установивших отсутствие пострадавших от применения оружия специальными службами", — подчеркнули в ведомстве, добавив, что российские власти представили в ЕСПЧ необходимые разъяснения.

Поправки в законодательство

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia/ sebra
Верховный суд за прошлый год отменил 36 приговоров из-за решений ЕСПЧ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин считает, что в России необходимо внести поправки в законодательный механизм выплаты компенсаций жертвам терактов.

Депутат напомнил, что сейчас порядок выплаты компенсации пострадавшим от терактов определяет правительство. При этом конкретные решения принимаются индивидуально после каждой трагедии.

По мнению Вяткина, именно такие правила и побуждают пострадавших обращаться в международные инстанции.

Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Коновалов: ЕСПЧ вновь стал уделять внимание вопросам прав человека в России
"Для того, чтобы исключить такие массовые обращения, снизить компенсации, которые присуждаются европейским судом, конечно, нужно четко отрегулировать, по аналогии с другими странами установить порядок, который бы действовал более ли менее универсально", — заявил парламентарий РИА Новости, добавив, что подобные законодательные акты действуют в Испании, Израиле, Великобритании, США и в ряде других стран.

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