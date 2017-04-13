В Москве раскритиковали решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане почти три миллиона евро. В Москве пообещали обжаловать этот вердикт.
Суть спора
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.
Иск в ЕСПЧ подали 409 человек, родственники погибших и пострадавших. Они обвиняли власти в том, что после теракта "не было проведено эффективного расследования". Европейский суд принял жалобу к рассмотрению в июле 2015 года.
Решение ЕСПЧ
Суд пришел к выводу, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что "не удалось предпринять превентивные меры". В при этом ЕСПЧ отклонил претензии истцов по статье 13 (право на эффективное средство правовой защиты).
В качестве мотивировки свое решения судьи указали на факт "чрезмерного применения силы" во время штурма здания школы, что якобы "привело к жертвам и раненым среди заложников".
"Отсутствовало формальное руководство структурой операции, что привело к серьезным ошибкам в принятии решений и координации с другими ответственными ведомствами", — отмечается в документах суда.
При этом решение ЕСПЧ не было единогласным — трое судей (Ханлар Гаджиев из Азербайджана, россиянин Дмитрий Дедов и португалец Пинто де Альбукерке) из семи подали особое мнение по вердикту.
Реакция Москвы
"Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой, стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов. К сожалению, список таких стран растет, и растет, к сожалению, регулярно, и поэтому такие формулировки для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию ЕСПЧ о том, что Россия не предприняла достаточных мер для предотвращения теракта и минимизации жертв среди заложников.
"Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы, но здесь, наверное, должна быть юридическая оценка", — добавил он.
В свою очередь, Минюсте пообещал обжаловать решение ЕСПЧ в течение трех месяцев. В ведомстве считают, что вердикт показал "недостаточно глубокий подход" судей к изучению причин и обстоятельств трагедии в Беслане.
По мнению чиновников, слова ЕСПЧ о том, что силовики применяли в Беслане оружие неизбирательного действия и тяжелое вооружение, являются "абсолютно беспочвенными".
"Необоснованность подобных выводов подтверждается результатами тщательной работы следственных органов, достоверно установивших отсутствие пострадавших от применения оружия специальными службами", — подчеркнули в ведомстве, добавив, что российские власти представили в ЕСПЧ необходимые разъяснения.
Поправки в законодательство
Депутат напомнил, что сейчас порядок выплаты компенсации пострадавшим от терактов определяет правительство. При этом конкретные решения принимаются индивидуально после каждой трагедии.
По мнению Вяткина, именно такие правила и побуждают пострадавших обращаться в международные инстанции.