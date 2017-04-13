В Крыму обнаружили массовое захоронение советских воинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Массовое захоронение советских воинов, освобождавших Крым в 1944 году, обнаружено поисковиками на Перекопских позициях рядом с крымским городом Армянск, предварительно речь может идти об обнаружении от 500 до тысячи человек, сообщил РИА Новости глава крымского поискового отряда "Тафрос" Игорь Лешков.

Армянск на Перекопском перешейке в Крыму был первым городом, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков 8 апреля 1944 года в ходе Крымской стратегической наступательной операции.

"На данный момент нам удалось определить 105 человек, это только фрагментированные останки. При этом останки с полной анатомией мы пока не поднимаем – это будет делаться по правилам эксгумации, с протоколами. Предварительно можно сказать, что всего здесь будет найдено от 500 до тысячи человек. Они находятся в 15-20 метрах перед немецкой передовой линией", — сказал Лешков.

Обнаруженные человеческие останки принадлежат бойцам советской армии, освобождавшим полуостров в апреле 1944 года. Об этом свидетельствует фурнитура и снаряжение бойцов, форма одежды. Предварительно, говорит поисковик, на этом месте погибли бойцы 315-ой стрелковой дивизии. По его словам, пока идентифицировать никого не удалось – очень много работы.

О возможном месте на Перекопе, где находятся останки воинов, поисковикам сообщили местные жители.

"В 2015 году приехал к нам дедушка, сказал, что был очевидцем, могу показать место, где мы собирали наших бойцов. В 2015 и 2016 году делали шурфы, но найти останки не удалось. А в этом году удалось попасть на место массового скопления останков", — рассказал Лешков.

Место, где покоятся останки воинов, не является воинским захоронением. По версии поисковика, тела погибших солдат захоронили местные жители, не оповестив об этом военкоматы. Сейчас предстоит большая работа по эксгумации, возможной идентификации воинов, перезахоронению, которое должно произойти 5 мая.

Вахту памяти в Крыму проводят несколько поисковых отрядов Крыма (региональная организация "Отчизна") и их челябинские коллеги из "Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности", всего более 60 человек. Поиски останков погибших воинов активно проводятся на полуострове с 2014 года и начинаются именно с городов Армянск и Красноперекопск.

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