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Общество

Комитет Госдумы поддержал проект о сносе пятиэтажек

14:1013.04.2017
(обновлено: 14:11 13.04.2017)
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Пятиэтажный жилой дом в районе Зюзино в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в четверг одобрил законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые дома — так называемой реновации жилья.

Снос пятиэтажных домов в Солнцеве. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Петров
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Москвичам из сносимых пятиэтажек могут дать большие по площади квартиры
Комитет является соисполнителем по данному проекту закона. Документом вносятся поправки в закон РФ "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Как сообщил 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы мэр Москвы Сергей Собянин, масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Глава Минстроя заявил об отсутствии планов по сносу пятиэтажек в регионах
Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или в соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, будут проведены опросы среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

По словам Собянина, при реализации программы права никого из москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.

Мэр Москвы заверил, что не стоит беспокоиться и тем, у кого ипотека на квартиру в сносимом доме — "проблем с заменой залога ипотеки не существует", отметил он.

Здания в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Петров
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Названа предварительная стоимость программы по сносу хрущевок
Московский омбудсмен Татьяна Потяева ранее заявила, что будет следить за соблюдением прав горожан при сносе пятиэтажек. Кроме того, Собянин обратится к столичной общественной палате с просьбой создать группу, которая бы отслеживала и оперативно реагировала на проблемы граждан при реализации программы реновации жилого фонда.

Замечания комитета

У комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления имеется ряд замечаний к законопроекту. В первую очередь, согласно заключению комитета, парламентарии указывают на неопределенность понятий "реновация жилищного фонда", "район города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом" в самом проекте закона и в действующем российском законодательстве.

Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Власти Москвы опубликовали график первой волны сноса пятиэтажек
Также, по мнению депутатов, понятие "равнозначности" нового жилого помещения трактуется проектом закона шире, чем это предусмотрено Жилищным кодексом РФ. В Жилищном кодексе данное понятие применяется к договорам социального найма и предполагает только характеристику по равнозначности площади, поясняют представители комитета.

Так как, согласно законопроекту, понятие равнозначности подразумевает благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не менее жилой и общей площади освобождаемого помещения и которое имеет такое же число комнат, комитет предлагать уточнить критерии нового жилья. Также парламентарии предлагают предусмотреть возможность предложения жителям различных вариантов помещений.

Пятиэтажные дома в Москве
© РИА Новости. Антон Денисов
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Реновация Москвы: отступать некуда
По мнению комитета, необходимо также предусмотреть процедуру не только натурального, но и денежного возмещения за изымаемое жилое помещение.

Кроме того, комитет предлагает закрепить в законопроекте основные принципы процедуры учета мнения жителей пятиэтажек, а не предоставлять московским органам государственной власти полномочия по их определению.

Комитет отметил, что в законопроекте предусматривается процедура принудительного прекращения прав собственности на основании судебного решения, что, по мнению комитета, является "новым видом изъятия имущества у граждан и юридических лиц", но не трактуется текстом документа как процедура изъятия для государственных нужд. В свою очередь, отчуждение имущества для государственных и муниципальных нужд предусмотрено и регулируется законодательством России.

Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Без "коврового" сноса: Собянин рассказал о реновации пятиэтажек в Москве
На состоявшейся в понедельник встрече Собянина с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждались права жителей сносимых пятиэтажек. Было подчеркнуто, что права жильцов должны быть соблюдены, а также оговаривался добровольный характер участия в программе, решение о котором должно приниматься самими жителями путём голосования.

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

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