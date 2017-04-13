Комитет Госдумы поддержал проект о сносе пятиэтажек

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в четверг одобрил законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые дома — так называемой реновации жилья.
Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.
Как сообщил 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы мэр Москвы Сергей Собянин, масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.
По словам Собянина, при реализации программы права никого из москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.
Мэр Москвы заверил, что не стоит беспокоиться и тем, у кого ипотека на квартиру в сносимом доме — "проблем с заменой залога ипотеки не существует", отметил он.
Замечания комитета
У комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления имеется ряд замечаний к законопроекту. В первую очередь, согласно заключению комитета, парламентарии указывают на неопределенность понятий "реновация жилищного фонда", "район города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом" в самом проекте закона и в действующем российском законодательстве.
Так как, согласно законопроекту, понятие равнозначности подразумевает благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не менее жилой и общей площади освобождаемого помещения и которое имеет такое же число комнат, комитет предлагать уточнить критерии нового жилья. Также парламентарии предлагают предусмотреть возможность предложения жителям различных вариантов помещений.
Кроме того, комитет предлагает закрепить в законопроекте основные принципы процедуры учета мнения жителей пятиэтажек, а не предоставлять московским органам государственной власти полномочия по их определению.
Комитет отметил, что в законопроекте предусматривается процедура принудительного прекращения прав собственности на основании судебного решения, что, по мнению комитета, является "новым видом изъятия имущества у граждан и юридических лиц", но не трактуется текстом документа как процедура изъятия для государственных нужд. В свою очередь, отчуждение имущества для государственных и муниципальных нужд предусмотрено и регулируется законодательством России.
По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.