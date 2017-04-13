Комитет Госдумы поддержал проект о сносе пятиэтажек

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в четверг одобрил законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые дома — так называемой реновации жилья.

Комитет является соисполнителем по данному проекту закона. Документом вносятся поправки в закон РФ "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Как сообщил 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы мэр Москвы Сергей Собянин, масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или в соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, будут проведены опросы среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

По словам Собянина, при реализации программы права никого из москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.

Мэр Москвы заверил, что не стоит беспокоиться и тем, у кого ипотека на квартиру в сносимом доме — "проблем с заменой залога ипотеки не существует", отметил он.

Замечания комитета



Московский омбудсмен Татьяна Потяева ранее заявила, что будет следить за соблюдением прав горожан при сносе пятиэтажек. Кроме того, Собянин обратится к столичной общественной палате с просьбой создать группу, которая бы отслеживала и оперативно реагировала на проблемы граждан при реализации программы реновации жилого фонда.

У комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления имеется ряд замечаний к законопроекту. В первую очередь, согласно заключению комитета, парламентарии указывают на неопределенность понятий "реновация жилищного фонда", "район города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом" в самом проекте закона и в действующем российском законодательстве.

Также, по мнению депутатов, понятие "равнозначности" нового жилого помещения трактуется проектом закона шире, чем это предусмотрено Жилищным кодексом РФ. В Жилищном кодексе данное понятие применяется к договорам социального найма и предполагает только характеристику по равнозначности площади, поясняют представители комитета.

Так как, согласно законопроекту, понятие равнозначности подразумевает благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не менее жилой и общей площади освобождаемого помещения и которое имеет такое же число комнат, комитет предлагать уточнить критерии нового жилья. Также парламентарии предлагают предусмотреть возможность предложения жителям различных вариантов помещений.

По мнению комитета, необходимо также предусмотреть процедуру не только натурального, но и денежного возмещения за изымаемое жилое помещение.

Кроме того, комитет предлагает закрепить в законопроекте основные принципы процедуры учета мнения жителей пятиэтажек, а не предоставлять московским органам государственной власти полномочия по их определению.

Комитет отметил, что в законопроекте предусматривается процедура принудительного прекращения прав собственности на основании судебного решения, что, по мнению комитета, является "новым видом изъятия имущества у граждан и юридических лиц", но не трактуется текстом документа как процедура изъятия для государственных нужд. В свою очередь, отчуждение имущества для государственных и муниципальных нужд предусмотрено и регулируется законодательством России.

На состоявшейся в понедельник встрече Собянина с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждались права жителей сносимых пятиэтажек. Было подчеркнуто, что права жильцов должны быть соблюдены, а также оговаривался добровольный характер участия в программе, решение о котором должно приниматься самими жителями путём голосования.

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.