Минтранс и ОНФ определят самые проблемные участки федеральных трасс

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минтранс России и Общероссийский народный фронт открывают на интернет-сайте "Карта убитых дорог" голосование для определения самых проблемных участков федеральных трасс. По результатам опроса владельцев и водителей грузовиков на ремонт выбранных дорог будут выделены средства дорожного фонда, собранные с помощью системы "Платон".

"Сама система основана на принципе "пользователь платит", и с помощью такого голосования перевозчики будут и выбирать дороги, и контролировать, куда пошли внесённые ими средства", — отметил первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих.

Статистика добавленных на карту "убитых дорог" за первые семь недель работы проекта показала, что почти половина водителей отмечает участки городских автотрасс, 35% – дороги между городами, 20% – сельские дороги.

По словам координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева, положительных результатов удалось добиться уже за первые недели работы сайта.

"В планы ремонта местные власти включили 78 дорог, размещенных на интерактивной карте ОНФ. Теперь для грузоперевозчиков, для непосредственных пользователей федеральных дорог есть доступный и удобный инструмент для того, чтобы они сами выбирали дороги для ремонта за счет платы, которую они вносят через систему "Платон", — пояснил он.

Проект ОНФ "Карта убитых дорог" собрал более 91 тысяч голосов, на интерактивную карту добавлено 8 859 дорог. Одновременно активисты проекта лично проверяют состояние дорог. В марте проверки прошли по городам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Теперь в планах – проверка дорог в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Решение об организации опроса для владельцев и водителей большегрузов в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" было принято по итогам встречи председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок, организованной партией "Единая Россия". Глава кабинета министров также после обсуждения с грузоперевозчиками поручил Минтрансу России направить средства, поступающие в федеральный бюджет от системы "Платон" в 2017 году, исключительно на развитие и восстановление сети федеральных дорог.