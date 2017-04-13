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Общество

Минюст обжалует решение ЕСПЧ о выплатах жертвам теракта в Беслане

13:1913.04.2017
(обновлено: 14:26 13.04.2017)
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Министерства Юстиции России. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минюст в трехмесячный срок намерен обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате Россией компенсации семьям жертв и пострадавшим при теракте в Беслане, сообщается на сайте ведомства.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog
ЕСПЧ обязал Россию выплатить матерям Беслана почти три миллиона евро
ЕСПЧ постановил в четверг, что Москва должна выплатить заявителям 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

Дело было возбуждено 409 россиянами и касается террористического нападения на школу в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 года. Заявители отмечали, что властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Некоторые истцы также утверждали, что "многие аспекты планирования и контроля за операцией по обеспечению безопасности были недостаточными". Они полагали, что "смерть была результатом непропорционального применения силы властями".

"В своем акте первая инстанция Европейского суда возложила на российские власти ответственность за нарушение положений статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в различных аспектах… Соответствующее постановление Европейского Суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок", — говорится в сообщении.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Johanna Leguerre
Трое судей ЕСПЧ не согласились с решением по делу о теракте в Беслане
Минюст полагает, что ряд выводов Европейского суда не обоснован, а использованная аргументация "неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

"Трактовка Судом обстоятельств… показывает недостаточно глубокий подход к вопросу детального изучения и всестороннего рассмотрения всех факторов, непосредственно влиявших на возникновение и развитие трагических событий. Выводы Европейского Суда… свидетельствуют о явном недопонимании судьями, представляющими различные европейские страны, всей тяжести сложившейся после захвата заложников в г. Беслане, а также специфики, особенностей и рисков самого процесса проведения правоохранительными органами спасательной операции", — отмечается в релизе.

Подчеркивается, что Минюст считает "абсолютно беспочвенным утверждение Европейского Суда о применении российскими правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы".

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по теракту в Беслане
"Необоснованность подобных выводов подтверждается результатами тщательной работы следственных органов, достоверно установивших отсутствие пострадавших от применения оружия специальными службами. Российские власти исчерпывающим образом разъяснили Европейскому Суду все обстоятельства, виды и периоды применения огнестрельного оружия и военной техники при проведении спасательной операции. Непринятие Судом соответствующей детальной информации к учету в рамках рассмотрения дела вызывает сожаление", — добавляется в сообщении ведомства.

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