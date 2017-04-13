Минюст обжалует решение ЕСПЧ о выплатах жертвам теракта в Беслане

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минюст в трехмесячный срок намерен обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате Россией компенсации семьям жертв и пострадавшим при теракте в Беслане, сообщается на сайте ведомства.
Дело было возбуждено 409 россиянами и касается террористического нападения на школу в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 года. Заявители отмечали, что властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Некоторые истцы также утверждали, что "многие аспекты планирования и контроля за операцией по обеспечению безопасности были недостаточными". Они полагали, что "смерть была результатом непропорционального применения силы властями".
"В своем акте первая инстанция Европейского суда возложила на российские власти ответственность за нарушение положений статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в различных аспектах… Соответствующее постановление Европейского Суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок", — говорится в сообщении.
"Трактовка Судом обстоятельств… показывает недостаточно глубокий подход к вопросу детального изучения и всестороннего рассмотрения всех факторов, непосредственно влиявших на возникновение и развитие трагических событий. Выводы Европейского Суда… свидетельствуют о явном недопонимании судьями, представляющими различные европейские страны, всей тяжести сложившейся после захвата заложников в г. Беслане, а также специфики, особенностей и рисков самого процесса проведения правоохранительными органами спасательной операции", — отмечается в релизе.
Подчеркивается, что Минюст считает "абсолютно беспочвенным утверждение Европейского Суда о применении российскими правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы".