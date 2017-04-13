Эксперт: Россия может ходатайствовать о пересмотре решения ЕПСЧ по Беслану

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские власти могут начать ходатайствовать о пересмотре решения ЕСПЧ по делу Беслана, присудившему России компенсацию почти в три миллиона евро, сообщил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.
Трое судей не согласились с решением ЕСПЧ. "Имелось два особых мнения по решению суда, не совпавших с общим решением суда: одно было представлено судьями Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (РФ), а второе — судьей Пинто де Альбукерке (Португалия)", — отмечается в решении суда. Всего в слушаниях участвовали семь судей.
Комментируя РИА Новости решение, главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев указал, что "сумма, присужденная заявителям, велика, но надо помнить, что это дело объединяло 7 жалоб с общим числом заявителей в четыре с половиной сотни граждан". "Во-вторых, по значительной части предполагаемых нарушений Палата проголосовала единогласно о наличии таковых, (включая и российского судью), что говорит об очень серьезных нарушениях права на жизнь, гарантированного Конвенцией", — пояснил он.
"Можно ожидать, что власти будут ходатайствовать о пересмотре дела в Большой Палате, опираясь на аргументацию, содержащуюся в особых мнениях (по части пунктов постановления) судей Дедова и Гаджиева (избранного от Азербайджана)", — заключил эксперт.
В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.