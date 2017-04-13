Эксперт: Россия может ходатайствовать о пересмотре решения ЕПСЧ по Беслану

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские власти могут начать ходатайствовать о пересмотре решения ЕСПЧ по делу Беслана, присудившему России компенсацию почти в три миллиона евро, сообщил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

Страсбургский суд постановил в четверг, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериальной компенсации. Дело было возбуждено 409 гражданами РФ и касается террористического нападения на школу в Беслане, Северная Осетия (Россия) в сентябре 2004 года. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Некоторые заявители также утверждали, что "многие аспекты планирования и контроля за операцией по обеспечению безопасности были недостаточными". Они полагали, что смерть заложников "была результатом непропорционального применения силы властями".

Трое судей не согласились с решением ЕСПЧ. "Имелось два особых мнения по решению суда, не совпавших с общим решением суда: одно было представлено судьями Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (РФ), а второе — судьей Пинто де Альбукерке (Португалия)", — отмечается в решении суда. Всего в слушаниях участвовали семь судей.

Комментируя РИА Новости решение, главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев указал, что "сумма, присужденная заявителям, велика, но надо помнить, что это дело объединяло 7 жалоб с общим числом заявителей в четыре с половиной сотни граждан". "Во-вторых, по значительной части предполагаемых нарушений Палата проголосовала единогласно о наличии таковых, (включая и российского судью), что говорит об очень серьезных нарушениях права на жизнь, гарантированного Конвенцией", — пояснил он.

"Можно ожидать, что власти будут ходатайствовать о пересмотре дела в Большой Палате, опираясь на аргументацию, содержащуюся в особых мнениях (по части пунктов постановления) судей Дедова и Гаджиева (избранного от Азербайджана)", — заключил эксперт.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.