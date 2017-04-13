Мама для тюленя: как два биолога выкармливают нерп Финского залива

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Биологи Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев уже 10 лет занимаются спасением и реабилитацией балтийских кольчатых нерп. Животные, которые обитают в Финском заливе, находятся на грани вымирания.

На грани катастрофы

Платформа Репино расположена на железной дороге, соединяющей Санкт-Петербург и Хельсинки. Это поселок в Курортном районе Северной столицы, в котором живут около 2500 человек. Он стоит на берегу Финского залива, и летом многие жители Санкт-Петербурга приезжают на местные пляжи.

Среди достопримечательностей поселка — музей-усадьба художника Ильи Репина, сгоревшая дача Корнея Чуковского "Чукоккала" и Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. В последнем располагается Фонд друзей балтийской нерпы, созданный супругами-биологами Еленой Андриевской и Вячеславом Алексеевым.

Сейчас у фонда — сезон. Изможденные и голодные балтийские нерпы появляются на берегу Финского залива. Они могут погибнуть, если человек не окажет помощь. Равнодушие может привести к экологической катастрофе: в заливе осталось не более 200 особей.

Два человека на десятки нерп

Центр, рассчитанный на 40 животных, торжественно открыли в 2014 году. Аналогов в России ему нет. Здесь есть карантинный блок, помещения физической реабилитации и адаптационные вольеры, где животных готовят к выпуску в природу. Тогда же был зарегистрирован Фонд друзей балтийской нерпы Елены Андриевской и Вячеслава Алексеева. Они заручились поддержкой Водоканала Санкт-Петербурга и администрации города и принялись действовать.

"Первого тюлененка мы с супругом спасли 10 лет назад. Мы профессиональные биологи, много лет занимались изучением тюленей в природе. После нескольких теплых зим, когда мы поняли, что есть проблема преждевременного отрыва щенков от самок, решили создать службу помощи. Мы специализируемся на спасении балтийской кольчатой нерпы, балтийского серого тюленя и ладожской кольчатой нерпы, все эти животные внесены в Красную книгу", — рассказала РИА Новости Елена Андриевская.

В фонде всего два сотрудника — Елена и ее супруг. Иногда на добровольных началах фонду помогают местные жители, после сильных ветров и штормов они прочесывают береговую линию в поисках животных.

"Это сезонная работа. Мы контактируем с редкими и опасными животными, плюс их количество нестабильно. Мы должны подготовить нерп к жизни в естественной среде, поэтому стараемся ограничивать контакт с людьми, чтобы животные не привыкали. Чем меньше людей вокруг, тем у нерп больше шансов выжить", — добавила Елена.

Упрямый Крошик

Сезон у фонда начинается весной — где-то с марта. В 2014 году они выходили 30 животных, в прошлом — 18, в этом году подопечных пока трое. Детенышей нерп подбирают на берегу, выкармливают и выпускают обратно в залив.

"Детенышей самка выкармливает на льду. Из-за изменения климата зимы стали не столь ледовитые, а сам период сократился. Самки не успевают выкормить потомство. Щенки преждевременно отрываются и оказываются на берегу, где их находят люди. Большинство из них без помощи не выживет. Самка должна раскормить малыша до 40 кг, а она не успевает — детеныш весит только 10, он попадает в воду, моментально замерзает и очень быстро погибает", — говорит Елена.

Помимо выкармливания, Елена и Вячеслав занимаются адаптацией малышей. Их нужно научить выживать в естественных условиях, в том числе самостоятельно ловить рыбу. За 10 лет работы супруги выходили почти сто животных. Реабилитация каждого заняла около 3 месяцев. Впоследствии все нерпы вернулись в залив, однако есть исключения. В прошлом году у фонда появился подопечный Крошик, который категорически отказался возвращаться в залив. Елена и Вячеслав описывают его приключения в своих группах в социальных сетях, и за судьбой нерпы следят сотни людей.

"Крошик — первый наш сложный подопечный за все 10 лет. Мы всегда, когда выпускаем животных, какое-то время ждем на берегу, смотрим, как они ведут себя. Крошик поплавал, а потом будто сказал: "Все, спасибо, хочу обратно". Взяли его на второй год, сейчас готовимся выпустить", — рассказала Елена.

За месяцы реабилитации Крошик стал звездой — к нему даже приезжали съемочные группы телеканалов. "Маленький обалдуй нежился в лучах славы, наслаждался вниманием к своей персоне и разве что пузо не давал почесать всем желающим", — писали в социальных сетях биологи о визите корреспондентов телеканала.

Елене и Вячеславу после возвращения пришлось заново учить Крошика самостоятельной охоте — он начал требовать, чтобы его кормили люди.

"Судя по всему, он пробыл со своей матерью очень незначительное время, и его нормальная привязанность к самке трансформировалась в привязанность к человеку, оказавшемуся на месте матери. Пока Крошик не видит причин, по которым должен нас покинуть", — пишут биологи в социальных сетях.

Жизнь после центра

Елена отметила, что тюлени по поведению похожи на собак, а нерпы — на кошек. Практика показала: после возвращения в естественную среду чаще всего они выживают. На двух подопечных Елена и Вячеслав установили специальные маячки, которые помогают отслеживать передвижение животных. Однако это очень дорогостоящая технология — один маячок обходится в 200 тысяч рублей.

"Когда мы только начинали, то даже предположить не могли, что через 10 лет все настолько изменится. Сейчас практически все в Петербурге знают, что в Финском заливе водятся тюлени. А раньше удивлялись, думали, откуда они. Думали, что, может, заплыли или сбежали от хозяев. Нам помогают журналисты, администрация Санкт-Петербурга, МЧС. Но все равно пока не хватает научно-исследовательской деятельности", — добавила Елена.

Биолог отмечает, что образ жизни балтийских нерп Финского залива изучен слабо. На это требуются силы и деньги. Нерпы держатся обособленно и не пересекаются с животными из других частей Балтийского моря.

"Для сохранения нерп требуется комплекс мер, начиная от бережного обращения с найденными животными. Важно также перестать уничтожать места их обитания и не оставлять мусор на берегах Финского залива. Загрязнение водоемов, браконьерские сети, все это влияет на популяцию", — подчеркнула Елена.