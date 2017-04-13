В Госдуме хотят усовершенствовать механизм компенсаций жертвам терактов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российской стороне в связи с решением ЕСПЧ по жертвам теракта в Беслане нужно совершенствовать законодательный механизм выплаты компенсаций жертвам терактов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.
"В сегодняшнем решении суда по делу Тагаева и другие против России (№ 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 и 37096/11), ЕСПЧ выявил следующее: суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что не удалось предпринять превентивные меры… Суд постановил голосованием шесть против одного, что статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) не была нарушена", — говорится в решении суда.
Комментируя РИА Новости решение Вяткин указал, что "очевидно, что нужно совершенствовать законодательный механизм выплаты компенсаций жертвам терактов".
Вяткин считает, что "для того, чтобы исключить такие массовые обращения, снизить компенсации, которые присуждаются европейским судом, конечно, нужно четко отрегулировать, по аналогии с другими странами установить порядок, который бы действовал более ли менее универсально". По его словам, "такие законы, законодательные акты приняты в Испании, в Израиле, Великобритании, США в ряде других стран, они касаются не только жертв терактов, но и тех случаев, когда пострадали граждане в результате, допустим, действий госорганов, силовых структур".