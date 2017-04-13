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Общество

В Госдуме хотят усовершенствовать механизм компенсаций жертвам терактов

12:4013.04.2017
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российской стороне в связи с решением ЕСПЧ по жертвам теракта в Беслане нужно совершенствовать законодательный механизм выплаты компенсаций жертвам терактов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Patrick Hertzog
ЕСПЧ обязал Россию выплатить матерям Беслана почти три миллиона евро
В четверг было обнародовано решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году, в котором Суд призвал Россию выплатить почти 3 миллиона евро истцам.

"В сегодняшнем решении суда по делу Тагаева и другие против России (№ 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 и 37096/11), ЕСПЧ выявил следующее: суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что не удалось предпринять превентивные меры… Суд постановил голосованием шесть против одного, что статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) не была нарушена", — говорится в решении суда.

Комментируя РИА Новости решение Вяткин указал, что "очевидно, что нужно совершенствовать законодательный механизм выплаты компенсаций жертвам терактов".

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по теракту в Беслане
"У нас в соответствии с федеральным законом о противодействии терроризму компенсации физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб, устанавливается, определяется в соответствии с постановлением правительства, а оно, каждый раз, после таких трагических случаев, издается индивидуально, что и побуждает родственников жертв терактов, пострадавших обращаться индивидуально, в том числе, в Европейский суд про правам человека ", — пояснил автор закона о приоритете решений КС РФ над решениями ЕСПЧ

Вяткин считает, что "для того, чтобы исключить такие массовые обращения, снизить компенсации, которые присуждаются европейским судом, конечно, нужно четко отрегулировать, по аналогии с другими странами установить порядок, который бы действовал более ли менее универсально". По его словам, "такие законы, законодательные акты приняты в Испании, в Израиле, Великобритании, США в ряде других стран, они касаются не только жертв терактов, но и тех случаев, когда пострадали граждане в результате, допустим, действий госорганов, силовых структур".

 

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