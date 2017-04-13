В Москве прошла репетиция парада трамваев

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Генеральная репетиция парада трамваев прошла в ночь на четверг на центральных улицах города. Об этом сообщается на сайте Правительства Москвы.

Ежегодный парад трамваев состоится 15 апреля. Сначала колонна старинных вагонов пройдёт по улицам, а после полудня их можно будет увидеть на выставке на Чистопрудном бульваре.

В этом году в параде примут участие новички. Наряду с вагоном серии Ф 1908 года, несколькими чешскими вагонами "Татра" и звездой фильма "Место встречи изменить нельзя" трамваем КМ по Москве пройдут низкопольный "Витязь-М" и вагон-снегоочиститель "РОСТ". Возглавит колонну запряженная лошадьми конка образца 1884 года.

Всего в мероприятии примет участие 16 трамваев. Шесть из них изобразили на тематических проездных билетах, которые можно приобрести в кассах столичной подземки.