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Общество

Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по теракту в Беслане

12:3313.04.2017
(обновлено: 12:40 13.04.2017)
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году, формулировки о том, что Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта и минимизации потерь среди заложников, являются абсолютно неприемлемыми, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он заверил, что Россия предпримет все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017/ Johanna Leguerre
Трое судей ЕСПЧ не согласились с решением по делу о теракте в Беслане
ЕСПЧ постановил в четверг, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

Дело было возбуждено 409 гражданами РФ и касается террористического нападения на школу в Беслане, Северная Осетия (Россия) в сентябре 2004 года. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Некоторые заявители также утверждали, что "многие аспекты планирования и контроля за операцией по обеспечению безопасности были недостаточными". Они полагали, что "смерть была результатом непропорционального применения силы властями".

"Безусловно, нам невозможно согласиться с такой формулировкой, стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов. К сожалению, список таких стран растет, и растет, к сожалению, регулярно, и поэтому такие формулировки для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми", — ответил Песков на вопрос, как он может прокомментировать заявления о том, что Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта и минимизации потерь среди заложников.

"Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы, но здесь, наверное, должна быть юридическая оценка, вряд ли вот такая эмоциональная оценка, как та, которую я начал давать, уместна на самом деле", — добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли Россия выполнять вынесенное решение ЕСПЧ, он заверил, что "все необходимые правовые действия, связанные вот с этим решением, будут предприниматься".

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.

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