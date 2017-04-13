Комитет ГД согласился ограничить право полицейских на выезд за рубеж

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействую коррупции поддержал и рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность временного ограничения для полицейских в праве выезда зарубеж.

Как ожидается, законопроект будет рассмотрен в первом чтении 19 апреля.

В начале заседания комитета депутат от фракции ЛДПР попросил снять законопроект с рассмотрения по поручению лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

Как отметил на заседании комитета его глава Василий Пискарев, снимать законопроект с рассмотрения оснований нет, для этого его должен отозвать автор.

"Будет правильным поставить на голосование, а ко второму чтению внести поправки", — сказал он.

Законопроект был внесен в Госдуму бывшим депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым осенью 2015 года. Предлагаемыми поправками предусматривается возможность "временного ограничения права гражданина РФ на выезд из РФ в случае, если он является сотрудником органов внутренних дел РФ, проходит государственную гражданскую службу (работает) в органах внутренних дел РФ на отдельных должностях, по которым предусмотрен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну".

Ранее Жириновский заявил, что фракция отзовет данный законопроект, так как считает его ненужным, и что он ударит не только по сотрудникам полиции, но и по их семьям. Жириновский отметил, что внесение подобных инициатив стало одной из причин исключения Носова из партии.