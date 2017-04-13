Определены критерии "зон отчуждения", где запрещена продажа алкоголя

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ внес на рассмотрение правительства законопроект, ограничивающий размер прилегающих территорий — "зон отчуждения" — детских, социальных учреждений, в пределах которых запрещена торговля алкоголем, сообщил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Сейчас у муниципалитетов есть возможность устанавливать эти территории к различным объектам, кто как хочет, так и рисует, — кто-то 10 метров, кто-то 20, кто-то 300. Мы подготовили и направили на согласование проект поправок в постановление правительства, где устанавливаем правила определения этих прилегающих территорий", — отметил он.

По словам замминистра, достаточно, чтобы прилегающие территории не превышали 50 метров – к детским учреждениям и 30 метров – к другим социальным учреждениям (для магазинов), и соответственно 30 и 20 метров – для кафе и ресторанов.

"У муниципалитетов все-таки (должны быть) ограничения – они не должны иметь возможность устанавливать запредельные прилегающие территории, убивая легальный бизнес", — подчеркнул Евтухов.