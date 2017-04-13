В Подмосковье обнаружили очаг птичьего гриппа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. Сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили очаг птичьего гриппа в деревне Ушаково Московской области, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"От трупа павшей птицы отобран патологический материал и направлен для исследования в ГУВ МО "Московская областная ветеринарная лаборатория". 12 апреля 2017 года по результатам лабораторных исследований ГУВ МО "Московская областная ветеринарная лаборатория" был выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц", — говорится в сообщении. Пробы патологического материала направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ" для подтверждения диагноза.

Отмечается, что государственная ветеринарная служба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. 15 кур и 10 уток были уничтожены, также проводится дезинфекция хозяйственных помещений и инвентаря. Кроме того, 480 яиц в инкубаторе ждут подтверждения диагноза лабораторией ФГБУ "ВНИИЗЖ". Запланировано проведение подворового обхода для мониторинга возможного заражения.

В 2016 году птичий грипп регистрировался в 36 странах, а высокопатогенный грипп – в 13 странах мира. В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным, в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Центральной Азии распространены низкопатогенные вирусы Н9N2, для которых характерно генетическое разнообразие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.