В Подмосковье обнаружили очаг птичьего гриппа

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. Сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили очаг птичьего гриппа в деревне Ушаково Московской области, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Отмечается, что государственная ветеринарная служба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. 15 кур и 10 уток были уничтожены, также проводится дезинфекция хозяйственных помещений и инвентаря. Кроме того, 480 яиц в инкубаторе ждут подтверждения диагноза лабораторией ФГБУ "ВНИИЗЖ". Запланировано проведение подворового обхода для мониторинга возможного заражения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.