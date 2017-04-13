Москвичам помогут заполнить налоговые декларации на днях открытых дверей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сдать декларации о доходах за прошлый год москвичи должны до начала мая.

Дни открытых дверей устраивает Федеральная налоговая служба по Москве 14 и 15 апреля. Они проходят в рамках декларационной кампании 2017 года, которая продлится до 2 мая. Именно до этого срока физическим лицам необходимо отчитаться о доходах.

Налоговики расскажут москвичам, кто и в какие сроки обязан представить декларацию по налогу — НДФЛ, как получить налоговые вычеты и пользоваться электронными сервисами. Тем, кто сдаёт в аренду квартиру, сотрудники налоговой службы помогут заполнить декларацию и сопутствующие платёжные документы.

Налог на доходы физических лиц наряду с налогом на прибыль организаций остаётся крупнейшим источником доходов бюджета столицы. Если же налогоплательщик не представил вовремя декларацию, его могут оштрафовать за уклонение от уплаты налогов.