Большинство россиян уверены, что власти защитят от терактов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Три четверти россиян после теракта в метро Санкт-Петербурга заявили, что российские власти способны защитить население от новых террористических атак, свидетельствуют данные ежедневного опроса "ВЦИОМ-Спутник", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погибли 15 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

"Согласно данным ежедневного опроса "ВЦИОМ-Спутник", три четверти граждан (75%) считают, что власти страны смогут оградить людей от новых атак. Для снижения опасности терактов, по мнению участников опроса, необходимо в первую очередь усилить меры безопасности (26%), повысить бдительность населения (15%)", — говорится в исследовании.

Как выяснили социологи, уверенность в способности российских властей защитить население от терактов по сравнению с прошлым годом заметно выросла: с 38 до 52 пунктов (при возможном минимуме —100 и максимуме 100 пунктов).

Сообщается, что о случившейся 3 апреля трагедии слышали 98% россиян, при этом организаторами теракта около трети опрошенных (30%) считают террористическую группировку "Исламское государство"*, 12% — боевиков/террористов. Как показывают данные опроса, более половины респондентов (52%) предположили, что теракт можно было предотвратить, обратное мнение высказали 40% опрошенных.

"По ощущениям 60% россиян, угроза миру со стороны международного терроризма за последние годы усилилась (об ослаблении говорят 17%)… Опасения за себя и близких в той или иной степени выразили 78% опрошенных", — говорится в исследовании.

Как считает генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, беспрецедентный уровень информированности россиян о теракте в Петербурге говорит о высоком градусе в обществе восприятия угрозы базовым ценностям, где на первом месте — безопасность.

"Это происходит на фоне повышения уровня террористической угрозы во всем мире. При этом страх достаточно рациональный, осознаваемый и поэтому не панический. Есть уверенность, что это неизбежное зло, с которым борются соответствующие правоохранительные органы, и у этих органов сегодня достаточно большой кредит доверия со стороны общества", — считает Абрамов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 7-9 апреля среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

*террористическая группировка, запрещенная в России