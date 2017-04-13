В Хабаровске тигр гулял по торговому центру в рамках съемки рекламы цирка

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Тигр гулял по торговому центру в Хабаровске в рамках съемки рекламного ролика, угрозы гражданам не было, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
"Был опрошен владелец ТЦ, он пояснил, что по устной договоренности с цирком в здании снималась реклама. Торговый центр закрыли в 21.00, людей там не было, угрозы гражданам тоже. Съемка проходила под контролем владельца тигра", — сказал собеседник.
По его словам, также полиция еще опросит владельцев животного.